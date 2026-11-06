Uroš Božić i Lela Kremić zamenili uloge i seli u žiri „Nikad nije kasno“

Zabava

Na snimanju nove epizode šoua „Nikad nije kasno“, u četvrtak, 5. novembra, u žirijskoj stolici našli su se Uroš Božić i Lela Kremić. Oboje su poznata voditeljska lica i televizijske kolege koje rade na istoj televiziji, ali su ovog puta zamenili uloge. Umesto pred kamerama, u ulozi voditelja, svoje utiske i komentare iznosili su iz žirija.

Zadatak koji ih je čekao nije bio samo druženje: trebalo je da ocene nastupe talentovanih kandidata. Pred njima je bila prilika da čuju takmičare, procene njihove nastupe i podele svoje mišljenje o talentu, interpretaciji i emociji koju donose na scenu.

Na snimanje su stigli vidno raspoloženi, spremni za druženje i dobru muziku, ali i za ozbiljan zadatak koji ih očekuje.

Oboje su iskusni televizijski profesionalci, pa se može očekivati da će njihovi komentari biti zanimivi.

Zamena strana studija

Ostaje da vidimo kakve će utiske poneti nakon nastupa kandidata.

Njihove utiske posle nastupa kandidata tek treba da vidimo. Na ovoj epizodi, u svakom slučaju, dosadno neće biti. A šta bi vi izabrali: njih dvoje za voditeljskim stolom ili ipak u žiriju?