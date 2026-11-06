Kan je za glavu viši od oca: evo koliko je Haris visok

Zabava

Kan Džinović, sin pevača Harisa Džinovića, za glavu je viši od oca. Haris je visok 192 centimetra, a Kanova majka Melina 182, pa ne čudi što njihov naslednik može da se pohvali visinom od preko dva metra — pravom košarkaškom.

Haris se od sina ne odvaja. Kan je posle razvoda Harisa i Meline ostao da živi s njim u porodičnom domu u Beogradu, a nedavno su ih zajedno videli na aerodromu „Nikola Tesla“. U tom domu se, izgleda, više ne meri ko je glasniji, nego ko je viši — i tu Haris baš i nema šanse.

Pevač, inače, priznaje da ponovo želi da se zaljubi i da mu je potrebna emotivna partnerka, ali ima konkretne zahteve. „Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan“, rekao je, pa objasnio kakvu ženu hoće posle Meline.

Normalnu, pre svega — da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav, po njemu, može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu. A žene moraju da imaju stav, kao i svi ljudi, dodao je. Iskreno, lista zvuči razumno: savest, tolerancija, rad i stav. Ništa spektakularno, ali bar se zna šta čovek traži.

Melina, Kanova majka, priča drugim tonom. Kao majka oseća grižu savesti i ne smatra sebe idealnom. „Nikada nijedna majka nije majka kakva bi htela da bude“, rekla je.

Objasnila je da svaka majka, bez obzira na profesiju, nosi određeni teret i ima želje koje nije ostvarila, ali da odgajaju dvoje srećne dece i da su po tom pitanju i ona i Haris uspeli. Bivšeg muža je pohvalila kao oca: Hari je, kako je rekla, jako posvećen deci i oni žive tako da im ni sa jedne strane ne fali ljubav.

Haris je, dakle, jasan — savest, tolerancija, rad, stav. Jedino što nije tražio jeste da neko bude viši od njega, a to već ima kod kuće.