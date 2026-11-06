Panda se oglasio posle suspenzije: vraća se na Red televiziju u novom terminu

Zabava

Voditelj Red televizije Stefan Milošević Panda privremeno je suspendovan sa svojih radnih zadataka zbog propusta u emisiji „Pitam za druga“. Red televizija posluje u okviru kompanije Željka Mitrovića.

Do suspenzije je došlo jer u emisiji nisu bili cenzurisani pojedini sporni detalji. Emisija je prethodno snimljena, a potom emitovana, a ti detalji, kako se navodi, nisu bili primereni za prikazivanje na televiziji.

Vest je izazvala veliku pažnju javnosti i otvorila pitanje da li je ovo Pandin konačni kraj na toj televiziji. Posle brojnih nagađanja o njegovoj sudbini na malim ekranima, voditelj je odlučio da se oglasi i otkrije detalje.

Panda je potvrdio da su vesti o suspenziji tačne, ali je istovremeno obradovao gledaoce — najavio je povratak, u osveženom izdanju.

„Dragi moji, ovo što čujete jeste istina s tim što mogu da vam najavim da ćemo se gledati u novim terminima na Red televiziji utorkom i četvrtkom od 13 časova“, poručio je voditelj.

Uz novi termin emitovanja, najavljene su i krupne promene u samom programu.

„Radimo osveženje programske šeme, pravimo neke nove emisije, testiramo neke nove stvari ... Pokušaćemo da napravimo nešto novo, nešto što je sveže i nešto što bi moglo da vas zainteresuje“, zaključio je Panda.