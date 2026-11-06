Sanja Vučić kupila stan na Vračaru za 270.000 evra: „Oštetilo me, ali vredelo je“

Zabava

Pevačica Sanja Vučić kupila je stan na Vračaru od 90 kvadrata, za koji je izdvojila 270.000 evra. Do sopstvene nekretnine došla je posle punih 11 godina podstanarskog života i deset stanova koje je promenila, a kako kaže, vredan rad je doveo do ispunjenja njenog najvećeg sna. Cenu je prokomentarisala kratko: „Oštetilo me, ali vredelo je.“

Stan je kupila pre tri godine, a luksuzan dom u elitnom delu Beograda uredila je tačno po svojoj meri, uz veliku pomoć majke i tima stručnjaka. Priznaje da sama nije kreativna kad je o vizualnom delu i nameštanju reč, pa je sve prepustila ekipi — crtajte i nameštajte, a ona je samo ušla. Tako joj je bilo lakše i zadovoljna je, ali je birala šta joj najviše odgovara. Majka je bila vođa radova, prezadovoljna je, bila je zahtevna prema saradnicima, imala je viziju šta je potrebno i, kako Sanja kaže, nije ništa pogrešila.

Sama kaže da je sređivanje stana jako dugo trajalo i da još nema osećaj da je sve stvarno njeno — i dalje joj se javlja da je u iznajmljenom stanu i da treba da uplati kiriju. Sada je, veli, lakše: svoja je na svome. To joj je bila ultimativna želja, mnogo joj znači i, kako ističe, srećna je, zadovoljna i ponosna na svoj tim.

Najlepši deo stana: klavir, dve gitare i prva gitara koja čeka novog vlasnika

Na samom ulazu u dnevnu sobu nalazi se muzički kutak koji joj, kako kaže, znači najviše. U njemu su klavir i dve gitare, a tu je i njena prva gitara. Odlučila je da je pokloni kada kupi novu — nekome ko tek kreće da uči, jer je, kaže, perfektna za početnike i ona je na njoj učila. Klavir je bio bele boje, a ekipa koja je radila stan ga je presvukla i na držač za note stavila njen nadimak.

Teretana i alkohol: delovi koje zaobilazi

Mini teretanu, priznaje, malo posećuje — veli da je tanka linija između kuhinje i nje. Ima stepenik i kućno biciklo. Deo sa alkoholom ne posećuje uopšte. Slabo pije, skoro nikada, i to samo kad je kod kuće u odabranom društvu, a napolju ne pije nikako.

Dnevna soba, kuhinja i ostrvo koje se riba svaki dan

Najveći televizor je u dnevnoj sobi, pa tu gleda filmove sa društvom ili porodicom. Nemaju često vremena da se okupe, uglavnom se svede na nju i mamu, a Sanja kaže da joj vreme sa bliskim ljudima najviše nedostaje. Okružena je ljudima, ali joj fali društvo iz Kruševca i čeka da ih okupi. Brat dolazi vrlo često, mama voli da im sprema ručkove, a on je kod njih kao kod svoje kuće.

Kuhinja je ujedno i trpezarija, ali je insistirala da nema trpezarijski sto, već „ostrvo“ koje je, priznaje, teško za održavanje — mora svaki dan da se riba, a uz smeh poručuje da ne čisti ona. Za šporet, kaže, nije vešta. Planirala je da će u kuhinji provoditi više vremena, ali to se još nije desilo; tamo je vrlo malo, samo kad dođe da nešto prezalogaji ili kad mama ostavi.

Soba koja je garderober i scenografija za TikTok

Jedna soba ima svoje kupatilo i to je njen garderober. Tu je ogledalo koje koristi za fotkanje i za TikTok — soba je, kaže, fotogenična i scenična, a kada u nju dođe, zna da mora da ide da radi. Insistirala je da mora da ima itisone i u garderoberu i u spavaćoj sobi.

Ako je suditi po njenom opisu, najveći luksuz ovog stana i nije cena — nego to što se najbolje provodi vreme uz mamu i brata. Koliko košta kvadrat mira, pitanje je na koje Sanja već ima odgovor.