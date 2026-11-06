Pet godina od smrti Marinka Rokvića: Nikola objavio zajedničku fotografiju i oprostio se od duhovnika Voje Biblije

Zabava

Na današnji dan navršava se pet godina od smrti Marinka Rokvića, legendarnog pevača. Njegov sin Nikola Rokvić oglasio se tim povodom na društvenim mrežama.

Objavio je njihovu zajedničku fotografiju, a uz nju je napisao kratko: „Majkane moj“. Dodao je i emotikon slomljenog srca. Tim rečima pokazao je koliko mu otac nedostaje, i pet godina nakon njegovog odlaska.

Ipak, isti dan za Nikolu je doneo još jednu tužnu vest. Oprostio se od duhovnika Vojislava Voje Biblije, sa kojim je bio veoma blizak. Smrt sveštenog lica posebno ga je pogodila, budući da se poslednjih godina veoma posvetio veri.

Rokvić je objavio i fotografiju na kojoj su on, pokojni otac Marinko i duhovnik Voja Biblija, uz poruku posvećenu preminulom svešteniku.

„U Gospodu se upokojio veliki čovek i duhovnik, otac Vojislav Voja Biblija! ... Večna ti slava i hvala“, napisao je.

Uz to je dodao da je reč o jednom od fizički najjačih ljudi iz bivše Jugoslavije i da je svoju snagu uspeo da ukroti, smiri i kultiviše kroz duhovnost Hrista, kao i da je čudesne darove koje je dobio vratio ljudima i Bogu.

Na istoj fotografiji su sva trojica — sin, otac i duhovnik. Jedna godišnjica i jedan oproštaj u istom danu, a slika koja ostaje kao najtiši mogući način da se kaže zbogom.