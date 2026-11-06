Biković na srpskom nasmejao rusku publiku, snimak videlo četiri miliona ljudi

Zabava

Miloš Biković gostovao je u popularnom ruskom šou-programu kod Pavela Volje, glumca i šoumena. Voditelj je tokom emisije zamolio Bikovića da progovori nešto na srpskom jeziku, čisto da proveri da li će uspeti da ga razume.

Dobio je kontrapitanje — Biković ga je duhovito pitao da li zaista misli da može da razume srpski, kao da se nalaze u nekom studiju u Beogradu. Voditelj je ostao u čudu, a publika u studiju je zapljeskala.

Biković mu je poručio: „Je l' ti stvarno misliš da možeš da skapiraš kada bih ja pričao na srpskom... kako bismo mi pričali da smo u emisiji u Srbiji, u Beogradu“.

Kratak snimak tog trenutka objavljen je na Instagram profilu emisije i za svega tri dana skupio četiri miliona pregleda. Nije loše za nekoliko sekundi i jednu rečenicu.

O životu u Moskvi rekao je: „Vikendom ležim kod kuće umotan u ćebe i čitam knjigu“, a dodao je da mu do prodavnice treba dobrih 45 minuta, od kojih 15 otpada samo na prelazak ulice na pravom mestu. Moskva je, kako kaže, veoma dinamičan grad, naročito u poređenju sa Beogradom.

O tome zašto je završio u Rusiji, a ne u Holivudu, govorio je i ranije. Nije, kako kaže, krenuo suprotnim pravcem — pozvali su ga i on je došao, ponudili su mu da ostane i on je ostao. U Rusiji vidi ogromnu perspektivu, a na pitanje koga bi glumio u Holivudu odgovara: ruskog mafijaša ili srpskog ubicu. Glavni zadatak mu je da nauči ruski i da govori bez akcenta, jer bez toga bi, smatra, mogao da igra samo strance.