Mia Borisavljević otkrila omiljeno piće, a Bojan Grujić priznao da voli da popije

Zabava

Pevači Mia Borisavljević i Bojan Grujić, inače supružnici, pojavili su se u četvrtak uveče, 5. novembra, na crvenom tepihu u srpskoj prestonici. Njih dvoje su privukli sve poglede, a oduševili su sve elegantnim izdanjem. Osim što su pozirali, odgovarali su i na pitanje koje svakog zanima pred izlazak — da li vole da popiju.

Bojan tu dilemu nema. Voli da popije, što da ne, ali tvrdi da mu se to nikad ne vidi — samo sutradan. „Ne preterujem nikad“, jasan je Grujić. Posle pića, kaže, odmah ide na trening, pa ga sve brzo izađe.

Mia je bila konkretnija: njeno omiljeno piće je viski. „Ja volim viski da popijem“, rekla je, bez uvijanja. Usput je otkrila i da sprema nešto novo, ali da još čeka malo — ima kvalitetne pesme i one će brzo izaći. U braku, poručuje, nije posesivna.

Na pitanje o njenim manama Grujić nije trošio reči: ona nema mane, možda samo malo nervoze. Kratko i iskreno — a realno, svaka kuća ima bar toliko.

Podsetimo, Mijin muž važi za jednog od najpoželjnijih muškaraca, a na TikToku se pojavio trend „baciti oko“ na zauzetog. Pevačica je tada rekla da se ne plaši da joj neka devojka ne preotme muža. Kroz smeh je dodala da je baš čudi što je to tek sada, i da je Bojan odavno lep i zauzet.

O ljubomori je bila otvorena. U nekim situacijama sigurno jeste ljubomorna, ali, kaže, dok je to u granicama normale — nema problema. Negativne emocije kanališe kod sebe i radi na tome da ne bude ljubomorna ni u jednoj sferi života.

A vi kad izađete — prvo viski, pa trening?