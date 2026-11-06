Nikolija prvi put o udaji za Relju: prezivam se Popović i svi mi kažu da sam se prolepšala

Zabava

Nikolija Jovanović i Relja Popović venčali su se nedavno, posle 12 godina veze, a pevačica je sada prvi put progovorila o udaji i otkrila detalje koje do sada nismo znali.

Kako je ispričala, Relja je sve organizovao kao iznenađenje za njen rođendan — nijedan gost nije znao da je zapravo došao na svadbu. Zamislite tu scenu: ljudi se spremaju za rođendansku proslavu, a u sred svega shvate da prisustvuju venčanju. Ako je neko ikada rekao da su rođendanska iznenađenja precenjena, ovaj slučaj ga lepo demantuje.

O samom trenutku Nikolija kaže da se sve desilo posle 12 godina i da svako ima svoj tempo i svoj pravi trenutak — ovaj je bio njihov i, kako je rekla, za nju najlepši na svetu. Dodala je i da nije imala očekivanja od toga šta će javnost da kaže.

Otkrila je i da li je uzela Reljino prezime. Jeste. „Prezivam se Popović i svi mi kažu da sam se prolepšala“, rekla je sa osmehom. Novo prezime joj, očigledno, dobro stoji.

A zašto njena majka, pevačica Vesna Zmijanac, nije bila na venčanju? „Vesna nije bila na svadbi, niko nije znao, to je bilo iznenađenje za mene“, kazala je Nikolija i dodala da su posle dva dana otišli na ručak sa porodicom.

Straha, kaže, nije imala — možda bi ga imala da je znala šta će da se desi. Njene ćerkice su bile tu, i bile su srećne.

O Vesni je govorila pažljivo: dobro je, drži se, jedan dan je ovako, drugi dan onako, i moramo da imamo razumevanja. Ne može da joj kaže da prestane da peva — ona živi za to, a pevanje joj, pored njih, daje elan za život.

Za kraj — ako je neko mislio da je iznenađenje za rođendan maksimum koji jedan partner može da izvede, Relja je lestvicu podigao prilično visoko. Nikolija, srećno u braku, i ne daj nikome da ti dira novo prezime. A vi — da li biste pristali na svadbu o kojoj niko ništa ne zna?