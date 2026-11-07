Željko Joksimović hteo da kupi "Dva sveta" od RTS-a, pa odustao

Zabava

Jovana i Željko Joksimović gostovali su u emisiji na svojoj K1 televiziji, emitovanoj na Božić, i tom prilikom ispričali niz detalja iz poslovnog i privatnog života. Jedan od njih ticao se Željkovog specijalnog projekta "Dva sveta", koji je u jednom trenutku hteo da kupi od Radio-televizije Srbije.

U emisiji je pušten snimak tog projekta, a voditelj Ognjen Nestorović nije krio da bi voleo da ga gledamo na K1 — rekao je da bi želeo da ta televizija ima prava da ga prikazuje.

Jovana je onda podstakla muža da ispriča tu priču i upitala ga kad je hteo da kupi "Dva sveta" od RTS-a.

Željko je prvo kratko odgovorio da je zaboravio, a onda ipak pojasnio kako su stvari stajale.

Prvu sezonu je snimala Prva, a sledeću RTS, kazao je.

Jovana je zatim prepričala kako je cela ideja izgledala: Željko je, kako ga citira, predložio da pozovu RTS i vide da li mogu da kupe projekat. Posle toga je pomenuta, kako je opisala, neka cifra — aludirajući na to da su im sa RTS-a tražili ogromnu svotu novca.

Jovana je dodala, uz osmeh, da je Željko na kraju odustao.

Ako se u RTS-u ikad predomisle oko cene, sad se bar zna kome da jave.