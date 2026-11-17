Zabava

Lena Kovačević objavila je novu pesmu „Ljubomora“, prvu od 11 pesama s novog studijskog albuma „ANIMA“. Album ne stiže odjednom – predstavljaće ga postepeno, kroz niz singlova, pa ćemo do cele priče dolaziti kao do nove sezone serije: epizoda po epizoda, i posle svake imamo o čemu da pričamo.

Kovačević kaže da je „ANIMA“ njena „istočna duša prevedena na savremeni pop“. Htela je, kako je objasnila, album koji ima karakter, emociju i slobodu izraza – 11 različitih priča koje zajedno čine jednu celinu.

„Posebno me raduje što je album nastajao širom prostora bivše Jugoslavije - u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“, rekla je ona, uz objašnjenje da je ta raznolikost saradnji, muzičkih senzibiliteta i kreativnih susreta projektu dala posebnu širinu i karakter.

Za album koji je nastajao na četiri adrese i nosi 11 različitih priča, „Ljubomora“ kao uvod nije loš izbor – bar po naslovu se zna o čemu se peva, a to je tema u kojoj je svako bar jednom bio. I samo ime albuma obećava nešto drugačije od standardnog pop pakovanja.

Ostaje ono pitanje koje muči svakog ko čeka omiljeni album: da li ti je draže da sve dobiješ odjednom, ili ovako, pesmu po pesmu, da svaka ima svojih pet minuta?