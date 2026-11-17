Zabava

Film „Pukotina u ledu“ rediteljke i scenaristkinje Maje Miloš završio je svoj bioskopski život u ponedeljak, 16. novembra. Tim povodom je u MTS Dvorani, u sali 6, održana oproštajna projekcija, koja je počela u 19.30 časova.

Na projekciji su bili članovi ekipe filma, a publika je imala priliku da ga pogleda još jednom na velikom platnu i da se susretne sa njegovim autorima i ekipom. Među prisutnima su bile Jovana Stojiljković i Anđela Jovanović.

Film je premijerno prikazan na Sarajevo Film Festivalu, a prikazan je i na festivalu u Herceg Novom.

Jovana Stojiljković je na Niškom filmskom festivalu osvojila nagradu „Carica Teodora“ za najbolju žensku ulogu, za tumačenje Marije.

Ako ste čekali „sledeći vikend“ da ga pogledate na velikom platnu — džabe, bioskopski život mu je istekao u ponedeljak.