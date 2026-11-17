Zabava

Nakon emisije „Nikad nije kasno“ dva takmičara našla su se na onlajn glasanju na zvaničnoj Fejsbuk stranici emisije. Ovog puta publika bira između Mire Piščetek i Gorana Čolića.

Ko nastavlja svoj put u takmičenju — odlučujete vi. Glasovi se skupljaju na zvaničnoj Fejsbuk stranici emisije, a svoj glas dajete takmičaru za kog smatrate da zaslužuje da ostane u trci za pobedu.

Glasanje traje do utorka u ponoć.

Cela emisija može da se pogleda u videu koji je objavljen uz poziv na glasanje.

Za sada je sigurno samo jedno: imena su poznata, a odluka je u rukama publike. Mira ili Goran — kome vi dajete glas?