Zabava

Pevačica Danica Balabanović otvorila je dušu o najtežim trenucima u svom životu. U emotivnoj ispovesti ispričala je da je posle odlaska sina upala u tešku krizu i da je želela da sebi oduzme život, a tragediju je u poslednjem trenutku sprečio njen kolega.

Odlazak sina bio je trenutak koji ju je slomio.

„Moj sin je otišao od mene. Tog dana me je ostavio kao 'poslednju krpu'“, prisetila se Danica.

Taj događaj ostavio je traga i na njeno zdravlje. Priznala je da se srušila u stanu, a veće povrede i teže posledice sprečila je njena kuma Danijela, koja je krstila njenog sina. Kuma živi na trećem spratu, a Danica na četvrtom, pa su se, kako je objasnila, stalno čule telefonom. Kada se kuma vratila s posla, primetila je da joj se ne javlja. Imala je ključ od stana, popela se i jedva otvorila vrata jer je Danica pala odmah pored njih. Tada je udarila glavu.

Pevačica je ispričala i da je u jednom trenutku želela da sebi oduzme život, ali da je tada naišao kolega. Posle svega, kako je rekla, ispovedila se i dodala da su to stvari koje čovek teško može da opiše.

Iako je prošla kroz izuzetno bolan period, Danica je istakla koliko joj sin i dalje znači.

„Moj sin je moj život, moj svet, moj vazduh“, poručila je i dodala da čovek u takvoj situaciji oseća kao da više ne može da diše.

Dodala je i da je zahvalna Bogu što je ostala živa. Poručila je i da ne želi sažaljenje javnosti, već da svojom pričom pruži podršku svima koji prolaze kroz teška životna iskušenja.