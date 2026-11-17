Zabava

Radiša Urošević decenijama je prisutan na domaćoj javnoj sceni, a tokom karijere je zaradio ogroman novac i obezbedio porodicu. Živi u luksuznoj vili u Kragujevcu i ima privatan biznis na Zlatiboru, dok meštani iz njegovog rodnog sela tvrde da se dosta promenio i da se više ne druži sa starim komšijama.

Komšije kažu i da se pravi da ih ne poznaje, a porodična kuća, kako tvrde, propada dok on živi u vili sa bazenom.

– Niko ga ne viđa. Otkako je otišao i počeo da peva više nas nije poznavao... ništa se tu i dalje ne menja – rekla je jedna sugrađanka.

Pevač je javno govorio i o tome u šta je ulagao novac. Kaže da su u poslednje vreme često na Zlatiboru, da su gore napravili jednu stambenu zgradu i da je to stvarno mnogo težak posao, pogotovo rad sam majstorima, počev od struje, pa dalje.

O detinjstvu je svojevremeno govorio ovako:

– Pasulj, klot, proja, pet kilometara od kuće do škole, pešaka, pa nazad po kiši, snegu... Bila je velika muka. Možda je dobro što je bila ta muka jer iz te muke proizišlo sve ovo kako danas živim – rekao je Radiša.

Dve slike ne mogu zajedno. U jednoj je čovek koji je od proje i pešačenja stigao do vile sa bazenom i zgrade na Zlatiboru. U drugoj je selo koje tvrdi da ga više ne prepoznaje.

A proju i pet kilometara do škole, to mu niko ne može osporiti. Ostalo, kako stvari stoje, zavisi koga pitate.