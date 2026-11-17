Zabava

Folk pevačica Vera Matović decenijama važi za izvođača koji na nastupu napravi nezapamćenu atmosferu i s lakoćom podiže publiku na noge. Voli šalu i neposredan kontakt s gostima, ali, kako kaže, u tom poslu uvek moraju da postoje jasne granice.

O neprijatnostima na veseljima govorila je bez uvijanja. Sama, kaže, nikada nije imala neprijatnost, ali se prisetila scene kojoj je prisustvovala: jedna njena koleginica sela je čoveku u krilo i od njegove žene dobila šamar. Prema njenim rečima, bilo je još onih koje su tako nešto radile i prošle sa šamarom.

„Jedna koleginica je tako sela čoveku u krilo i od njegove žene dobila šamar“, ispričala je pevačica.

Ona tvrdi da žene uvek znaju da je kod nje sve šala i deo performansa i da zato nemaju razloga za ljubomoru. Nikada, kaže, ne bi pomislila da nekome sedne u krilo.

„Ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik“, poručila je.

Publiku, dodaje, animira isključivo energijom i pesmom. Zato, kaže, žene na slavljima imaju puno poverenje u nju.

Vila na Dedinju i muke koje se ne vide

Uz anegdote s nastupa, u javnosti se često pominje i njena raskošna vila na Dedinju, čija se vrednost procenjuje na oko 3,8 miliona evra. Pevačica podseća da je do takvog statusa došla mukotrpnim radom i velikim odricanjem, a najviše je, kako je svojevremeno rekla, trpela njena porodica.

Decu je ostavljala s majkom ili s osobama od poverenja i nosila ih je od Nemačke i Austrije do Holandije, a pitala je i zašto ljudi ne vide njene muke i kako je došla do svega. I danas je to, kako je rekla, pomalo boli.

Ćerka Vere Matović je doktor nauka, a sin živi u Americi.