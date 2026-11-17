Zabava

Na svečanom zatvaranju prestižnog međunarodnog festivala umetnosti u kineskom gradu Sijanu, srpska operska umetnica Marija Jelić nastupila je 10. novembra zajedno sa Plasidom Domingom, jednom od najvećih operskih legendi današnjice. Uz nju je svirao Sijan Simfonijski orkestar, a dirigovao je italijanski maestro Marko Boemi.

Kraj večeri bio je pravi spektakl: koncert je završen ovacijama publike, a umetnike su čak tri puta vraćali na scenu. Kad te treći put zovu nazad, to više nije pristojnost — to je poruka.

Jelić je te večeri izvela šest solističkih numera i četiri dueta sa Domingom. Šest numera i četiri dueta u jednoj večeri nije program za bodove, to je ozbiljan posao — a uz to pokazuje i umetničku zrelost i sposobnost da se ravnopravno stoji na sceni sa najvećim imenima svetske operske umetnosti.

Iza nje je karijera u kojoj je nastupala u više od 25 zemalja sveta, tumačeći neke od najznačajnijih sopranskih uloga operskog repertoara — Toska, Aida, Madam Baterflaj, Leonora u Verdijevom Trubaduru, Santuca, Neda, Liu i druge. Tu je i solo koncert u njujorškom Karnegi holu, kao i saradnje sa renomiranim orkestrima i dirigentima. Uz sve to idu i nastupi na prestižnim koncertnim i operskim scenama.

Muzički kritičari je vide kao autentičnu umetnicu nove generacije: snažan i prepoznatljiv glas, izuzetna vokalna kontrola u svim registrima, tehnička sigurnost i izražen dramski senzibilitet.

Nastup u Sijanu je još jedna važna prekretnica u njenoj međunarodnoj karijeri, ali i trenutak za promociju srpske operske umetnosti na jednoj od najvažnijih svetskih kulturnih scena. Od Beograda do Njujorka, od evropskih operskih kuća do Kine — linija se nastavlja. Za domaću opersku umetnost takav nastup je bolja reklama od bilo kog plakata.

A sad pitanje za vas: gde biste je sledeći put voleli da vidite — na domaćoj sceni, ili opet negde daleko preko sveta?