Zabava

Tijana Stojić objavila je novu pesmu „Skupo naplatio“, za koju je sama napisala i muziku i tekst. Numera je nastala pre nekoliko godina, a spot je snimljen na atraktivnoj lokaciji na Fruškoj gori.

Sa pesmom se, priznaje, pomalo i mučila

Nastanak pesme nije išao iz prve. Tijana je ispričala da je numera stara nekoliko godina i da ju je pisala u nekoliko navrata, jer je imala određenu zamisao koju je prenela na papir, ali nije odmah uspela da je zaokruži u celinu. Pri tome se, kaže, pomalo i mučila — ali joj nešto jednostavno nije dalo mira da je ostavi nedovršenu. Imala je osećaj da mora da je privede kraju.

– Ništa ne radim na silu, kod mene se stvari uglavnom dešavaju spontano – rekla je za domaće medije.

Fruška gora i jedna posebna lokacija

Kako je ispričala, tokom pisanja često su joj se vraćala sećanja na Frušku goru i jednu posebnu lokaciju koju je posetila pre nekoliko godina. Zato su na kraju odlučili da odu tamo i snime spot — i to, kako kaže, uspeli su da realizuju za svega nekoliko dana.

Šta poručuju stihovi

U stihovima se pevačica pita da li treba da naplati onome kome se obraća što je plakala, i što ga je volela kad nije više morala, uz konstataciju da ni pola onog što je dala nije vratio. Naslov tako dobija prilično jasan smisao — kad se ljubav pretvori u račun, neko mora da plati.

„Skupo naplatio“ je sedma pesma na kojoj se Tijana Stojić potpisuje kao autor. Novim izdanjem pevačica nastavlja da gradi svoju karijeru i kroz autorski rad, pa je ovog puta i muzika i tekst i izvođenje — njeno.

Od „Pocrveneo“ do sopstvenog rijalitija

Tijana Stojić je početkom prošle decenije važila za jednu od zapaženijih pevačica domaće estrade, a veliku popularnost donela joj je pesma „Pocrveneo“. Između 2010. i 2015. često je bila u centru pažnje javnosti, a imala je i televizijski projekat kakav je retko koja pevačica sa ovih prostora imala — sopstveni rijaliti program.

Reč je o šou-programu „Sladak život“, koji se 2014. emitovao na televiziji B92, koja je i tada imala nacionalnu frekvenciju. Iza projekta je stajala poznata produkcija, a emisija se prikazivala svakodnevno u udarnom terminu i, prema tadašnjim navodima, beležila gledanost od čak dva miliona ljudi po epizodi.

Šta se sve videlo u „Slatkom životu“

Za razliku od formata koji su danas dominantni na televiziji, „Sladak život“ je publici pružao uvid u svakodnevicu jedne popularne pevačice. Gledaoci su mogli da prate njene pripreme za nastupe, dešavanja u muzičkom studiju, odlaske u kozmetičke i frizerske salone, ali i privatne trenutke iz njenog doma. Kamere su beležile i telefonske razgovore sa članovima porodice, dogovore sa menadžerom, organizaciju nastupa i brojne druge situacije iz njenog života.

„Nisam mogla normalno da funkcionišem na ulici“

Stojićeva se nedavno prisetila tog televizijskog iskustva i priznala da joj je ogromna popularnost koju je stekla nakon emitovanja rijalitija u velikoj meri promenila život. Objasnila je da više nije mogla da obavlja svakodnevne aktivnosti, a da joj ljudi ne prilaze.

– Nakon tog rijalitija nisam mogla normalno da funkcionišem na ulici – rekla je.

Ljudi su joj, kako je ispričala, konstantno prilazili da se slikaju i da nešto pitaju. Navela je i da je pre rijalitija živela potpuno normalno i da je bila navikla da sama ide u nabavku, na pijacu, kod frizera, ali da je posle emitovanja popularnost baš porasla. Prema njenim rečima, to iskustvo ne može ni da se poredi sa današnjim rijaliti programima.

Tijana je, dakle, prošla put od pevačice koju su svi zaustavljali na ulici do autorke koja sama potpisuje svoju muziku i tekst. Sada se vraća sa pesmom u kojoj, po svemu sudeći, konačno naplaćuje ono što je nekada davala. Ako je suditi po stihovima, kasa je otvorena — samo se nadamo da na računu neće biti i kamate.