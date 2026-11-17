Zabava

Bivši fudbaler Borislav Terzić Terza bio je jedan od svečara Svetog Đurđica i slavio je punom parom. Ipak, posle veselja, kako to naš narod kaže, dođu i suze — a Terza je, sudeći po svemu što je izgovorio, imao mnogo razloga za njih.

Terza se setio svoje porodice, a najviše ćerke Barbare, koju je video samo nekoliko puta. Veći deo godine provodi u Šimanovcima, gde po ugovoru mora da boravi kako bi zaradio novac, pa mu je, kako je rekao, teško jer nije sa porodicom i detetom. Plakao je i ništa nije moglo da ga smiri, a onda se obratio porodici i ćerki.

Najbitnije mu je bilo da zna da Barbara ima sve što poželi. „Čestitke mi mnogo znače i sve mi znači da znam da nisam sam. Čuvajte mi moje dete... Pozdravite puno moju familiju. Teško mi je jer nisam sa vama i sa mojim detetom dve godine. Najbitnije je da čuvate Barbaru i šta god da joj treba, kupujte joj od zlata do garderobe. Molim vas da je puno čuvate i volite“, govorio je.

Setio se i bivše verenice Milice Veličković, koja mu je rodila Barbaru, i greha koji je, kako je rekao, počinio kada ju je trudnu prevario pred milionima. „Jao, šta napravih od života... Znaš li koliko mi je teško? Žao mi je Milice... Šta sam Milici napravio, to nikad ne može da se popravi. Ja sam nju voleo mnogo, imam dete sa njom i drago mi je“, rekao je.

Kontrast je težak: slava, veselje, a onda čovek koji priznaje koliko mu nedostaje dete. Retko se ovako nešto izgovori naglas. Nema tu šta da se pametuje ni da se dodaje — Terza je sve rekao sam, bez filtera, i to je iskreno koliko i teško.