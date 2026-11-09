Tara Manić danas ima 32 godine: čuvena replika iz "Mrtvog 'ladnog" nije bila u scenariju

Zabava

Rečenica „Neću da ti kažem, ćelavi“ iz filma „Mrtav 'ladan“ nije bila zapisana u scenariju. Nastala je spontano, na snimanju, na savet kolege — a izgovorila ju je tada šestogodišnja Tara Manić, devojčica Ana koja je svojom pojavom zasmejavala publiku.

Manićeva je otkrila kako je ta čuvena scena zapravo nastala: „Replika po kojoj sam poznata zapravo nije bila zapisana u scenariju. Kolega mi je tokom snimanja rekao da to kažem, ne sluteći da će se ta rečenica decenijama kasnije ponavljati.“

Kultno ostvarenje i danas je jedan od omiljenih domaćih filmova, a simpatična replika prepričava se i posle više od dve decenije. U njemu je Tara igrala rame uz rame sa glumačkim velikanima Nenadom Jezdićem i Srđanom Todorovićem.

Danas ima 32 godine i izgled joj se značajno promenio u odnosu na vreme snimanja. Tada je nosila prepoznatljivu tamnu kosu i šiške, dok sada ima nešto svetliju boju kose, sa pramenovima.

Iako se posle te uloge nije često pojavljivala pred kamerama, ostala je neraskidivo vezana za teatarski svet i danas je jedna od predvodnica nove generacije pozorišnih reditelja.

Diplomirala je 2017. godine na Katedri za pozorišnu i radio režiju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu kao student generacije, u klasi profesora Alise Stojanović i Igora Vuka Torbice. Njena diplomska predstava „Fotografija 51“ izvođena je u Ustanovi kulture „Vuk Karadžić“, a za predstave koje je režirala nagrađena je brojnim priznanjima.