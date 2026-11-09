Aleksandar Sofronijević: do 18. godine spavao sam u sobi s bakom

Zabava

Jedan od naših najuspešnijih harmonikaša, Aleksandar Sofronijević, živi u moderno opremljenom stanu od 150 kvadrata na Vračaru, koji je prilagođen potrebama njegove porodice i malog deteta. Ali kad priča o odrastanju, ne priča o kvadratima.

Sofronijević je odrastao u Kraljevu i oduvek je isticao da je ponosan na skromne početke. Do punoletstva nije imao svoju sobu — spavao je s bakom.

Do osamnaeste godine sam spavao s bakom u sobi. Nisam imao svoju, tako je bilo i to mi nije predstavljalo nikakav problem - ispričao je.

Baka mu je, kako je prepričao, punih osam godina donosila sendviče na veliki odmor. Ako je išao u školu pre podne, dolazila je u devet ujutru, a ako je bio popodnevna smena, dolazila je oko tri sa sendvičima.

Devedesete su, kaže, bile teške i bilo je mnogo odricanja, ali detinjstvo ipak pamti po ljubavi i srećnim trenucima.

Tih devedesetih godina je bilo jako krizno vreme, svega je falilo - rekao je.

Prva harmonika se plaćala na ratu: mamina i tatina plata i pola babine plate, a živelo se od pola babine plate. Bilo je, priznaje, neverovatnih situacija, ali se preživi.

Roditelji su mu, kaže, dali ljubav i snagu i naučili ga da i sa malo nečega bude zadovoljan i srećan, i da to onda ceni. Suština je, dodaje, da nikad ne zaboraviš odakle si pošao, ko su ti otac i majka, bake i deke. Setio se i koliko je njegovima trebalo da odvoje od sebe i od svog života da mu kupe harmoniku i plaćaju časove.

Sa ekipom emisije "Metar moga sela" obišao je rodno Kraljevo i evocirao uspomene. Prisećao se gde se igrao i kuda je išao, i najavio da će otići do parkića u kom je porastao. Kaže da je, i pored svega što je uradio, i dalje onaj dečak koji voli ljude i druženje, i da mu je sve to proletelo u trenu.

Navikao je, priznaje, na brži tempo života koji sada vodi, ali stigne i da se odmori. Tu je i nova uloga — proslavio je rođenje ćerke.

Od sobe u Kraljevu koju je delio s bakom do 150 kvadrata na Vračaru — ako vas neko pita zašto treba slušati baku, evo odgovora. A koja je vaša najbolja uspomena iz detinjstva?