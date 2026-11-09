Vukašin Katić je novo lice RTS-a, a evo ko još stiže na Javni servis

Zabava

Vukašin Katić je novo lice RTS-a. Vest je saopštio na Instagramu, gde je objavio fotografiju iz studija Radio televizije i najavio novo životno poglavlje.

Nije krio sreću ni uzbuđenje zbog novog angažmana. "Veoma sam ponosan što sam deo RTS-a, nacionalnog javnog servisa Srbije", napisao je.

Ispod objave čestitali su mu brojni prijatelji i saradnici, a među njima je i pevačica Dijana Janković, poznata kao Didi J.

Ali on nije jedino novo lice na Javnom servisu — RTS predstavlja još nekoliko novih prezentera i voditelja: Mirka Mihajlovića, Draganu Anastasijević, Miljanu Lazić i Branislava Ćalića.

Mihajlović je prethodno vodio Jutarnji program i Beogradsku hroniku.

Anastasijević je poznato lice koje je već dugi niz godina na RTS-u. Novinarsku karijeru započela je devedesetih na Radiju Pingvin, radila je i na YU info kanalu i u emisiji "Ovo je Srbija".

Lazić je dugogodišnja novinarka i spikerka vesti, koja je pre nekoliko godina postala hit na društvenim mrežama zbog lapsusa tokom čitanja vesti o finalu Rolan Garosa.

Ćalić je mladi glumac, rođen 22. septembra 1997. u Beogradu. Deo RTS-a postao je putem Javnog poziva, a publika ga zna po ulogama u serijama "Državni službenik", "Igra sudbine", "Besa", "Apsolutnih 100", "Aleksandar od Jugoslavije" i "Nemanjići", gde je glumio Vladislava I Nemanjića. Kao prezenter Vesti pojavljuje se u sklopu Jutarnjeg programa.

Naš utisak: RTS je ovim potezom pomešao iskusne spikere, proverene voditelje i jedno glumačko lice koje je došlo preko Javnog poziva, pa ekipa pred kamerama deluje raznovrsnije nego što smo navikli.

Ko će od njih prvi da osvoji publiku — recite nam kad donesete presudu.