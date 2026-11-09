Seka Aleksić i Zoran Birtašević: nova saradnja ili samo dva koncerta u Zagrebu?

Zabava

Na društvenim mrežama sve se glasnije spekuliše da su pevačica Seka Aleksić i Zoran Birtašević započeli poslovnu saradnju, a deo objava ide i korak dalje od nagađanja — tvrdi se da je do te saradnje već došlo. Zvanične potvrde nema. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Zoranom Birtaševićem kako bismo proverili navode o mogućoj saradnji sa Sekom Aleksić, ali se on do objavljivanja ovog teksta nije oglašavao.

Priča je privukla pažnju javnosti, posebno imajući u vidu njegovu dosadašnju povezanost sa estradom.

Godinama uz Karleušu

Birtašević je godinama bio jedan od najbližih saradnika Jelene Karleuše. Učestvovao je u kreiranju njenog javnog imidža, u organizaciji brojnih poslovnih aktivnosti i u realizaciji projekata. Njihov poslovni odnos bio je veoma zapažen u javnosti, a vest o prekidu te saradnje izazvala je brojne reakcije, s obzirom na to da je Birtašević bio važan deo njenog tima.

Nakon prekida te saradnje njegovo ime ponovo se našlo u centru pažnje. Sada se sve glasnije govori o mogućnosti da poslovni angažman nastavi sa Sekom Aleksić.

Oba koncerta u Zagrebu

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je Birtašević prisustvovao na oba Sekina koncerta u Zagrebu. Njegovo pojavljivanje na tim nastupima pokrenulo je nova nagađanja: da li se iza svega krije i poslovni dogovor, odnosno da li bi upravo Seka mogla da bude njegova nova saradnica — ili je na koncerte došao prijateljski.

Birtašević je podelio i deo atmosfere sa drugog Sekinog koncerta. Dva koncerta, dva pojavljivanja i nekoliko objava — dovoljno da se na mrežama sklopi cela priča, i to pre nego što je iko bilo šta potvrdio. Ovako se, inače, najbolje prave teorije: malo slika, malo tišine i mnogo mašte.

Šta bi saradnja značila

Nagađanje i dogovor nisu isto, a za sada imamo samo prvo.

Karleuša: „postoje jaki razlozi“

Karleuša je o prekidu njihove saradnje govorila bez uvijanja. Na početku razgovora naglasila je da ne želi da komentariše ljude sa kojima je prekinula saradnju, ali je ipak odlučila da objasni zbog čega je donela odluku da stavi tačku na odnos koji je trajao godinama.

„Ljude sa kojima više ne sarađujem stvarno ne bih da komentarišem“, rekla je Karleuša, uz napomenu da je Zoran bio neko ko je bio njen prijatelj i da je zato bitan i njenoj fan bazi. Ali, kako je dodala, „postoje jaki razlozi zašto više ne sarađujemo i ne družimo se“.

Svako ko nju zna, po njenim rečima, zna i da je ona neko ko puno prašta, neko ko ne voli da menja ljude koje voli i sa kojima radi, i da mora da postoji ozbiljan razlog da preseče i donese takvu odluku. Karleuša je posebno istakla razočaranost koju je doživela.

Pevačica nije želela da otkrije šta se konkretno dogodilo između nje i Birtaševića, ali je jasno naglasila da odluku nije donela preko noći. Kako je istakla, godinama je bila spremna da prašta ljudima do kojih joj je stalo, zbog čega je prekid njihovog prijateljstva, prema njenim rečima, morao da ima ozbiljan povod.

Za sada bez potvrde

Da li je zaista došlo do dogovora između Seke i Zorana ili je reč samo o nagađanjima, za sada nije poznato. Dva koncerta u Zagrebu, par podeljenih objava i tišina — to je sve što trenutno imamo. Ako je dogovor pao, saznaćemo po prvom zajedničkom projektu. Ako nije, saznaćemo po tome što će ova priča tiho da se ugasi. Do tada, slobodno nastavite da nagađate — ionako to već svi rade.