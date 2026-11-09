Nataša Bekvalac sletela u Beograd, kofer sama ubacila u gepek, a onda je usledio emotivni susret sa Hanom

Zabava

Nataša Bekvalac sletela je u nedelju, 8. novembra, na beogradski aerodrom, po povratku sa nastupa u Cirihu. Stigla je vidno doterana i dobro raspoložena.

Po nju je došla ćerka Hana. Čekala je u automobilu ispred izlaza.

Onda je usledila scena zbog koje je ceo snimak i zanimljiv: pevačica je sama unela stvari u gepek. Posle toga je usledio srdačan pozdrav sa ćerkom, a susret je bio emotivan.

Da budemo iskreni, baš zato je ovo simpatično. Zvezda koja sleće sa nastupa u Cirihu i onda lično hvata kofer deluje kao neko koga biste sreli na parkingu i pitali gde je najbliža pekara.

Poznato je i da pevačica, uprkos brojnim obavezama, stalno ističe koliko joj je porodica važna i koliko se trudi da svaki slobodan trenutak provede sa svojim ćerkama. Ovaj doček je, bez sumnje, bio najlepši završetak putovanja.

A kofer? Kofer je, očigledno, bio najmanji problem u celoj priči.

Nego, priznajte — jeste li i vi tip koji na aerodromu sve radi sam, ili onaj koji stane kod izlaza i čeka da neko drugi obavi sve?