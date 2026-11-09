Ivan Gavrilović o estradnoj mafiji: „idi do kase, uzmi koliko treba“

Zabava

Pevač i denser Ivan Gavrilović gostovao je u emisiji „Novo vikend jutro“ kod voditeljke Jovane Jeremić i vratio se u devedesete — deceniju u kojoj su, kako je opisao, estradna mafija i kriminal krojili pravila. Pričao je kako je izgledao njegov kontakt sa „žestokim momcima“ tog doba i kakav su tretman izvođači imali na nastupima.

Sve što je opisao staje u dve slike: sto za koji te pozovu i kasa koju ti otvore. Otpeva pedeset minuta, pozovu ga da sedne sa njima, a onda čuje — „idi do kase, uzmi koliko treba“. Normalan čovek, kaže, to neće iskoristiti i neće biti alav, ali zato oni steknu poverenje u tebe.

Potom se osvrnuo na odanost i meru u ponašanju. Ako je neko od nekoga napravio zvezdu, rekao je, taj čovek je dužan da se drži te osobe i bude uz nju. „Čovek mora da bude uvek skroman i da zna gde mu je mesto“, zaključio je, uz savet da ostane pribran. Onda saradnju možeš da imaš sa svima, dodao je, i ljudi te prihvataju.

Inače, o estradnoj mafiji govorio je i njegov kolega Šako Polumenta.

Na kraju ostaje najčudnija poenta: u priči u kojoj se sve vrti oko kase, najviše se cenila — skromnost.