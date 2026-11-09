Najveći jugoslovenski koncert koji nikad nije održan: tri benda, jedna bina i zabrana

Zabava

Beograd je 9. oktobra 1988. godine trebalo da dobije jedan od najvećih muzičkih događaja tog vremena. Na platou ispred tada još nezavršenog Hrama Svetog Save trebalo je da se održi koncert na kojem bi Riblja Čorba bila domaćin, a kao gosti su najavljivani Ekatarina Velika i Piloti. Umesto toga, ostala je priča o koncertu koji nikada nije održan.

Plan je bio prilično ambiciozan: tri velika imena jugoslovenske rok scene na jednom mestu, i to na lokaciji koja je i sama po sebi imala simboličku težinu. Svaki od tih bendova je, na svoj način, obeležio jugoslovensku muzičku scenu osamdesetih.

Blagoslov je bio tu, dozvola nije

Koncert je, prema dostupnim podacima, imao i blagoslov patrijarha Germana, ali to nije bilo dovoljno da se održi. SUP nije izdao neophodnu dozvolu, pa je događaj otkazan. Publika je tako ostala uskraćena za susret bendova koji su, svaki na svoj način, ostavili trag na domaćoj rok sceni.

Bora i Milan nisu bili na istoj strani

Posebnu zanimljivost celoj priči daje činjenica da odnosi između Bore Đorđevića i Milana Mladenovića nisu bili naročito dobri. Milan u intervjuima nije imao mnogo lepih reči za Riblju Čorbu, dok je Bora Đorđević u intervjuu iz 1987. godine govorio o Ekatarini Velikoj na način koji je bio istovremeno pun divljenja i kritike.

„Ekatarina je velika grupa koja nema sreće“, rekao je tada Đorđević, a o muzici EKV je dodao: „...prave čarobnu muziku koja je pet godina ispred Jugoslavije, ali nemaju komunikaciju koja je neophodna.“

Niz podataka o pokojnom pevaču objavila je i Zadužbina Milana Mladenovića.

Upravo zato je ideja da se Riblja Čorba i EKV nađu na istom koncertu posebno zanimljiva. Dva benda koja su pripadala različitim muzičkim i estetskim svetovima, sa frontmenima koji nisu delili iste poglede, trebalo je da podele binu pred velikom publikom. Uz njih su bili najavljeni i Piloti, još jedan bend koji je u tom periodu imao značajno mesto na domaćoj rok sceni.

Propuštena prilika

O ovom neodržanom koncertu govori se i kao o jednom od najvećih muzičkih događaja koji se nikada nisu dogodili na prostoru bivše Jugoslavije. Teško je proceniti kakav bi odjek imao i koliko bi ljudi došlo na plato ispred Hrama, ali sama kombinacija izvođača bila je dovoljna da događaj uđe u muzičku istoriju kao propuštena prilika.

Na kraju, umesto zajedničkog nastupa tri velika benda, ostali su najava, sećanja i pitanje kakav bi taj susret bio. Iskreno, mi bismo bez razmišljanja uzeli kartu. A ti — bi li došao zbog Čorbe ili zbog Ekatarine?