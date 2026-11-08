Žestoka rasprava u „Pinkovim zvezdama“: Karleuša nazvala Viki vrtopačkom kraljicom

Zabava

Nastup Sanje Stanković na sceni „Pinkovih zvezda“ pretvorio se u žestoku raspravu između Jelene Karleuše i Viki Miljković. Povod nije bio sam nastup, nego pohvale koje je Karleuša uputila mladoj pevačkoj nadi — i njenom mentoru.

Karleuša nije krila oduševljenje Sanjinim izgledom, stajlingom i celokupnim utiskom sa scene. Rekla je da Sanja izgleda kao neka plemkinja, da joj se sviđa i koža i kosa i haljina i da izgleda skupo. Pohvalila je i njen izbor pesama i trilere, uz poruku da je dobila mentora koji će od toga napraviti čudo, pa dodala da nije htela da je buši i da joj je od svega krenula suza.

Viki Miljković se nije složila sa načinom na koji je Jelena iznela komentar — smatrala je da se Karleuša više šlihtala Zorici nego što je hvalila kandidatkinju.

Karleuša joj nije ostala dužna. Odbranila se u svom stilu, nazvavši Viki Iznogudom i zlim vezirom, uz opasku da Viki ne čita stripove i ne prati pop-kulturu, i poručila joj da prestane da govori da se ona šlihta Zorici. U raspravu se uključio i Dragomir Despić Desingerica, koji je dodao da se toliko plaši Zorice.

Karleuša je onda objasnila koliko joj je Zorica Brunclik draga: da joj želi dobro, da izvlači najbolju verziju iz nje, da joj se sviđa što se smeje i što je „fešn“ i što je, kako je rekla, 50 godina mlađa kad sedi tu. Poručila je da se Zorici ne šlihta, da je iskreno voli i da se šlihta onima koje voli — među kojima je i Despić. Jedina kojoj se nikad nije šlihtala, rekla je, jeste Viki. Usledilo je i: „Vikice, vrtopačka kraljice ...“

Viki je uzvratila kratko i direktno — da svi znaju zašto je tako, ali da nekad treba prećutati, jer si pametniji kad ćutiš.

Karleuša nije imala nameru da odustane od poslednje reči: „Mi nismo poznati po ćutanju.“

Nego, čiji ste vi tim — Zorice Brunclik ili vrtopačke kraljice?