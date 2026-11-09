Ceca u Sofiji izašla u crnom odelu: arena Armeec bila je puna, a aplauz je krenuo odmah

Zabava

Ceca Ražnatović održala je koncert u punoj Areni Armeec u Sofiji. Na scenu je izašla u elegantnom crnom odelu, a aplauz sa tribina odjeknuo je istog trena.

Već pre početka koncerta pogled na ispunjene tribine govorio je koliko je interesovanje vladalo za njen nastup u bugarskoj prestonici. Bugarska publika je na taj izlazak na binu čekala mesecima.

Kada se Ceca pojavila pred publikom, puna arena je dobila i svoj zvuk. Glasan pozdrav sa tribina dao je ton večeri već u prvim sekundama nastupa — ono kad niko ne čeka da se pesma završi, nego se dere odmah, iz sveg glasa.

Za Sofiju je izabrala klasično i svedeno izdanje: crno odelo, jednostavno i elegantno. Na velikoj sceni to se isplatilo. Kontrast između njenog odmerenog stajlinga i gromoglasne reakcije publike učinio je izlazak na binu jednom od najupečatljivijih slika večeri.

Da budemo iskreni, crno odelo nije nikakav modni rizik. To je potez nekoga ko zna da publika nije došla da gleda reviju, nego da peva. I zato je i funkcionisalo: kad imaš punu arenu koja urla, ne treba ti cirkus na sebi. Ponekad je najjača stvar na sceni upravo to što ne pokušavaš ništa — a kad izađeš u crnom i ljudi ti aplaudiraju pre nego što si progovorio, jasno je ko je gazda večeri.

Nastup u Sofiji pokazao je i koliko snažan odjek Ceca ima izvan Srbije. Pred njom je bila puna Arena Armeec, a bugarska publika joj je već pri prvom susretu na sceni priredila doček dostojan velikog koncerta.

Sve u svemu: ozbiljna arena, ozbiljna večer i stajling koji nije ukrao šou, nego ga je pustio publici. Pitanje za one koji su bili tamo — je li crno odelo bilo pun pogodak ili ste ipak čekali nešto blještavije?