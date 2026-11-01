Zahar otkazao Goci koncert u poslednjem momentu: Ubio bi me infarkt pored nje!

Zabava

Verna publika Goce Lazarević na njenom prvom solističkom koncertu ostala je iznenađena kad se Milutin Popović Zahar, njen bivši suprug i poznati kompozitor, nije pojavio. Iako je ranije obećao da će doći i podržati je na ovom velikom događaju, Goca je s bine otkrila pravu istinu, i to pred svima!

Pevačica je objasnila da je Zahar dolazak morao da otkaže u samom finišu iz zdravstvenih razloga. Prema njenim rečima, javio je da se ne oseća dobro. Dodala je da nije jedini: par kolega je takođe otkazalo istog popodneva, a mnogo ljudi koji su joj važni ne može da dođe iz istih razloga.

Naravno, Milutin Popović Zahar ne bi bio Zahar da celoj situaciji nije dodao i malo svog čuvenog, duhovitog šarma! Pre nekoliko meseci, dok je još kružila priča o njegovom potencijalnom dolasku na Gocin koncert, on je kroz šalu istakao da ne bi mogao da deli binu s bivšom suprugom jer su se, kako je rekao, nagledali jedno drugog za ceo život. Pazi ti samo taj izgovor!

Tada je dodao da bi svaki njihov zajednički koncert samo povisio temperaturu za još četiri stepena.

Kompozitor je tada rekao i da nije gost na koncertu jer mu je vrućina i da bi ga, ako bude pored nje, udario infarkt.

Zahar je naglasio da mu je milo što majka njegove dece peva najbolju muziku i čuvenu pesmu „Vidovdan“. Kako je rekao, ta pesma se u nekim severnijim zemljama smatra pravom i najlepšom srpskom pesmom, pa je ponosan što je izvodi upravo Goca.