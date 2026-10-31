Radiša Urošević otkrio tajnu: Karleuša mislila da je pokojni, a on je pomogao njenoj mami!

Zabava

Radiša Urošević, veteran estrade sa preko pet decenija staža, poznat je po tome što ga skandali uvek zaobilaze. Dok neke njegove kolege prate skandali i međusobne prozivke, on je uvek birao miran put, posvećujući se muzici i kvalitetnim pesmama. Ipak, nakon što je Jelena svojevremeno izjavila da je mislila da je Radiša „odavno upokojen”.

Nakon te izjave, Urošević je prvi put javno progovorio o svom odnosu sa Divnom Karleušom, Jeleninom majkom, otkrivši da joj je svojevremeno pomogao u veoma teškom životnom periodu. Kako kaže, Divna je ostala bez posla na radiju, i to u trenutku kada se razvela i ostala sama sa malom ćerkom. Jelena je tada imala samo dve ili tri godine. Radiša je, ne oklevajući, pozvao svog dobrog prijatelja koji je bio na funkciji u toj firmi i zamolio ga da Divnu vrati na posao, jer je bila samohrana majka. Pravi potez, zar ne?

Pomogao sam joj dosta u životu, ali ne želim da pričam o tome, skromno je izjavio Radiša, dodavši da to smatra dobrim delom. Veruje da Jelena verovatno i ne zna za ovo, s obzirom na njene godine tada. Zašto bi onda uopšte reagovao na Jelenin komentar? Radiša ističe da nema potrebu da odgovara na „zlonamerne komentare”, niti očekuje zahvalnost, niti želi da od nekadašnjeg humanog postupka pravi veliku priču. Decenijama je ćutao, ne želeći da se sveti, ulazi u rasprave ili odgovara na provokacije – pravi džentlmen, moramo priznati!

Zašto mu medijska pažnja nikad nije bila prioritet

Radiša Urošević godinama ističe da ga sukobi i potreba za medijskom pažnjom nikada nisu privlačili. Njegova filozofija je prilično jasna: za dugovečnost na estradi najvažnije je posvetiti se muzici, birati kvalitetne pesme i pažljivo sarađivati sa ljudima. Dok se pojedine kolege bacaju u estradna prepucavanja, on je uvek birao svoj put, čuvajući mir i dostojanstvo. I složićemo se, to se i te kako isplatilo! Ko bi rekao da miran čovek može da iznese preko pola veka na sceni, bez ijednog skandala?

Estradni skandali kao recept za propast?

Kada se osvrnuo na estradnu scenu, Urošević nije krio svoje mišljenje o kolegama koje svesno izazivaju kontroverze kako bi se našli u centru pažnje. Brojne kolege namerno prave skandale da bi bili u centru pažnje. Svesno prave gluposti i spremni su da isceniraju sve i svašta samo da bi bili viđeni, istakao je pevač, a mi se potajno pitamo koga je to prozvao. Prema njegovim rečima, takav način građenja popularnosti nikada nije bio njegov izbor. On veruje da publiku na kraju zadržavaju pesme, a ne skandali – mudro zbori, zar ne?

Urošević se vodi teorijom da treba da peva onako kako mu je Bog dao, da pametno bira i pesme i saradnike i da mu više ništa nije potrebno. Sa druge strane, za one koji snimaju pesme koje su kratkotrajne i svesno to rade, kaže da takve numere nemaju budućnost, već samo trenutnu publiku. I svi su toga svesni!