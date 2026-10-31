Didi J i njen muž otvorili Instagram ćerkici: Dajana je mala modna ikona i ista mama!

Zabava

Ma, je l’ moguće da je ova devojčica već ozbiljna zvezda? Ćerka pevačice Dijane Janković, poznatije kao Didi J, i njenog supruga Daniela Rokvića, malena Dajana, privlači pažnju javnosti još od malih nogu.

Nego, Didi J je to digla na skroz novi nivo – otvorila je malenoj Dajani Instagram profil! Zamislite taj potez! Jer, realno, kad si ćerka Didi J, očekuje se da si već u trendu, a Dajana to definitivno jeste. Uvek je lepo obučena, a Didi J je uvek naglašavala da pažljivo bira za svoju mezimicu, pa je devojčica uvek stilizovana u skladu sa modnim trendovima.

Mala Dajana je, realno, modni entuzijazam pokupila direktno od mame. Pozira u pažljivo odabranim i efektnim kombinacijama, i verujte nam, izgleda kao da je s modne piste. a harizma je već tu. Javnost se slaže da je ova devojčica izrasla u pravu malu ikonu stila, sudeći po fotkama i energiji koju već poseduje.

Ali, čekajte, da ne mislite da je Didi J samo modni guru za ćerku, ima ona i svoj život – i to kakav! Sa suprugom živi u luksuznoj vili u Beogradu. Kaže, nema vremena za kuvanje – poslovne obaveze, putovanja... Znate već, taj high-life. Priznala je da ima asistente i tim koji joj pomaže u svemu, i na poslu i po kući.

„Ne mogu sve da postignem, dete mi je broj jedan i najbitnija, kao i suprug. Za njih uvek imam vremena i želim da im se posvetim“, rekla je Dijana. Dijana je otkrila da u kuhinji provodi jako malo vremena jer, s obzirom na to da puno putuje, ima kuvarice koje spremaju hranu za njih. U poslednjih nekoliko meseci uopšte nije bila u Srbiji, bila je u Americi i Parizu, i naporno je radila.

Za Dajanu i supruga uvek ima vremena, a nedeljni ručak, iako ga ne kuva, uvek organizuje tako da ispadne kao da je ona lično mešala kutlačom. „Ja sam odličan organizator bez obzira što ne kuvam odlično. Sve organizujem da ispadne kao da sam zaista učestvovala u tome i kuvala“, iskrena je Jankovićeva koja voli svaki deo luksuzne vile koju je uređivala godinama. Ma, žena zna da organizuje, nema šta! Bitno da sve izgleda savršeno, zar ne?