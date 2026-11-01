Mišo Kovač i pesma koja je kida i dan-danas: 20 miliona Jugoslovena pevalo je OVE stihove!

Zabava

Kada se pomene Mišo Kovač, prva asocijacija je jedna jedina stvar: „Ostala si uvijek ista“. Ova vanvremenska balada nije samo lična karta njegove karijere, već prava kolektivna himna za milione ljudi koji su je osetili duboko u sebi. Nije ni čudo što je to postala, realno!

Nastala je iz pera neprikosnovene autorske radionice, uz kompoziciju i aranžman Đorđa Novkovića i stihove Željka Sabola. Pesma je premijerno predstavljena na festivalu u Splitu davne 1975. godine. Čista klasika i to još iz sedamdesetih, zamisli!

Iako žiri tada nije bio na istoj talasnoj dužini i nije joj dao glavnu nagradu, publika je, kao i uvek, imala poslednju reč i presudila mimo svih protokola. Ploča sa istim nazivom prodala se u stotinama hiljada primeraka, a pesma je munjevito ušla u svaki dom, svaku kafanu i svaki radio-prijemnik. Priča se da ju je znalo i pevalo neverovatnih dvadeset miliona ljudi. Da li možeš da zamisliš tu cifru i taj uticaj?

Ono što pesmu „Ostala si uvijek ista“ izdvaja iz celokupnog opusa Miše Kovača jeste njena priča – jednostavna, a bolno realistična, koja gađa pravo u živac. Nema tu previše filozofije, samo čista, sirova emocija.

Tekst pesme glasi:

– Odavno već nisam mislio o tebi,

među nama dani i godine stoje,

nikada te više pronašao ne bi

da se jučer nismo vidjeli nas dvoje...

Stigao sam kasno, stajao na cesti

i slučajno tebe ugledao tada,

ni slutili nismo da ćemo se sresti

pod svjetlima ovog bezimenog grada.

Mišo je tekst izneo sa onom iskrenom, grubom, mediteranskom emotivnošću koja ne trpi nikakve kalkulacije. Svako ko je bar jednom u prolazu sreo nekoga koga je nekada voleo, apsolutno se prepoznao u ovim stihovima. Ko nije osetio makar delić ovoga?

– Pričaš mi o svemu, hodamo polako,

odavno se nismo isplakali tako...

Ostala si uvijek ista

i ove suze na licu tvom,

ostala si uvijek ista,

jedina žena na putu mom...

Refren nije postao samo refren pesme, već i fraza koja se uvukla u svakodnevni govor. Na Mišinim koncertima, ti stihovi više nisu bili samo njegovi; pripadali su ljudima koji su uz njih odrastali, voleli se, rastajali i starili. Prava emotivna bomba!

Mišo Kovač je otišao u legendu, ali iza njega ostaje muzički spomenik koji vreme definitivno ne nagriza. Dokle god bude slučajnih susreta pod svetlima nekih bezimenih gradova, i ova pesma i njen neponovljivi tumač ostaće – uvek isti. Da li i tebe uhvati nostalgija kad je čuješ?