Aleksandar Dunić: Ne žali za mladošću, a Popca iz “Srećnih ljudi” razume – evo zašto!

Zabava

Aleksandar Dunić je glumac poznat po ulogama u serijama i u Pozorištu na Terazijama, a javnost ga najviše pamti po ulozi doktora Gorana Popca u kultnoj seriji "Srećni ljudi".

Mladost, šta je to? Dunić misli da ima i dobre i loše strane, ali kaže da nema potrebe da se vraća u prošlost jer je to vreme živeo "punim plućima, burno, intenzivno". Iako je prošlo više od tri decenije od kada je prvi put stao pred kamere u "Srećnim ljudima", glumac o svemu priča bez trunke nostalgije, ali sa jasnom svešću o tome koliko je vremena prošlo. Bez ulepšavanja, ali i bez gorčine, Dunić je nedavno otkrio zašto se nikada ne bi vratio u mladost i zašto bi, ipak, sve ponovo radio. "Ja sam to razdoblje zaista živeo, arhivirao i nemam potrebu da se tamo vraćam," objasnio je. Za njega je to poglavlje života zatvoreno, sa svim vrlinama i problemima koje je donelo, jer mladost nosi i jedno i drugo, pa se ne može birati samo ono što odgovara.

Doktor Popac – frajer ili preljubnik?

Siniši Paviću, scenaristi, večno je zahvalan jer mu je pružio priliku da započne karijeru baš u "Srećnim ljudima". Dunić se prisetio kako tada nije bilo "hiperprodukcije" serija kao danas. Snimala se jedna po jedna, a gledalište je imalo samo tri, četiri, pet kanala, pa je fokus bio potpuno usmeren na jednu priču. "Ako ste bili prisutni u pet-šest epizoda u kontinuitetu, bilo je gotovo nemoguće da vas neko u Srbiji ne primeti," rekao je Dunić. "U tom smislu mi je Pavić strašno pomogao. Postao sam prepoznatljiv u najširem auditorijumu." A sve se to dešavalo dok je završavao četvrtu godinu glumačke Akademije – serija je počela da se snima u februaru 1993. godine, a on je diplomirao već u junu te iste godine. Kakav tajming!

Lik doktora Gorana Popca doneo mu je ogromnu popularnost, takvu da se i dan-danas o njemu govori kao o jednom od najomiljenijih TV likova tog vremena. I to, realno, iako nije bio bez mana, jer je prevario svoju ženu. "Sve zavisi iz kog ugla se gleda," objašnjava glumac. "Publika voli nova lica, posebno u velikim serijama u kojima su stalno dolazili novi glumci. To je bio i način da se promovišu mladi ljudi, pored velikih bardova koji su već bili poznati." Kao prvo, Dunić je bio nov i ljudi su se pitali "ko je taj čovek". A drugo, sam lik doktora Popca nosio je temu mlade, nadolazeće snage. Popac je bio izuzetno ambiciozan, mnogo više nego što je Dunić privatno, pa ga, priznaje, nije uvek do kraja razumeo. Sa samo 26–27 godina već se borio za docenturu, jurio je ka vrhu. Ambicija sama po sebi nije loša, ali kada se, kako Dunić kaže, "prenese na porodicu i brak, onda nastaju problemi." Ipak, glumac misli da je Popac imao opravdanja: imao je "nesamostalnu ženu", koja se prepustila majci, a tašta im je bila "treći član braka". "To je nešto što ljudi sebi ne bi smeli da dozvole – mešanje roditelja," naglašava Dunić, što nam zvuči kao savet zlata vredan.

Od daski Pozorišta na Terazijama do borbe za najviše ljudske vrednosti

Već trideset dve godine je stalni član Pozorišta na Terazijama, pa se često postavlja pitanje da li su mu "daske koje život znače" postale utočište. "Ja sam se okretao kao suncokret prema suncu – onamo gde je bilo posla," objasnio je glumac, bez puno filozofije. Iskreno mu je žao što ga je film nekako zaobilazio. Da je dobio više uloga pred kamerama, verovatno bi ga to vuklo. Ali u pozorištu je bio u radnom odnosu, dobijao je uloge, igrao predstave. Nešto bolje, nešto gore, kaže. Ima stvari iza kojih može da stoji s ponosom, a ima i mnogo onih koje bi najradije zaboravio. To je, smatra, normalno u stvaralaštvu: sve se svodi na mnoštvo pokušaja i retke uspehe. Znači, realno sagledavanje karijere, bez lažnog sjaja.

On se, inače, svojevremeno oženio novinarkom i književnicom Draganom Litričin Dunić, sa kojom je dobio dete. Dete je, kako je Dragana jednom prilikom rekla, "centar našeg sveta". Trude se da sina vaspitaju tako da postane dobar čovek. Uče ga plemenitosti, humanosti, hrabrosti, ali i da živi po "već pomalo zaboravljenim vrlinama u današnje vreme". Ona ne veruje u "lažne vrednosti novog doba", kao ni u "brz, lak i nezaslužen uspeh". Veruje samo u "najviše ljudske vrednosti koje će, ipak, pobediti u svakom vremenu". Istina je uvek jača od laži, dobrota od zla, a bolji svet moguć je jedino ako postanemo bolji ljudi, rekla je Dragana, dodajući da, uprkos trenutnoj sumornoj stvarnosti, decu vaspitavaju da veruju u ideale.

Dakle, Dunić je svoje pregurao, ali pitanje je – da li biste vi menjali svoju mladost za sadašnjost?