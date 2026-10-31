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Ma, je l' moguće? Olga Odanović rođena u Celju, pa tek onda Aleksinac!

Mandy Mandopoulos · 01. novembar 2026.

Znamo je kao jedno od najprepoznatljivijih lica domaćeg glumišta, ali jeste li znali da Olga Odanović, kraljica komedije, zapravo nije rođena u Srbiji? Iako danas sa suprugom Draganom Petrovićem Peletom živi u Beogradu, njeno poreklo krije zanimljivu priču!

Naša maestralna Olga rođena je u slovenačkom Celju, ali se već sa četiri godine preselila sa porodicom u Aleksinac, gde je provela detinjstvo i mladost. I dan-danas, zgrada u centru Aleksinca u kojoj je živela važi za jednu od najlepših u gradu. Prava legenda!

Čak ni glumački uspeh nije učinio da zaboravi svoje korene – dok joj je majka bila živa, redovno je svraćala u Aleksinac sa suprugom. Građani Aleksinca je i dalje pamte po toplini i posvećenosti porodici, i ne kriju ponos zbog njene karijere. Iskreno, ko ne bi bio ponosan?

Replike iz serija poput „Selo gori, a baba se češlja“ i „Radio Mileva“ su legendarne, već ih svi citiramo! Zbog uloge u „Radio Milevi“, mlađi naraštaji ne daju joj mira, jure je za fotke i selfije na svakom ćošku!

Olga je svojevremeno komentarisala uspeh serije i popularnost svog lika, pa je izvalila i foru koja nas je totalno kupila: „Meni će na grobu kad budem umrla pisati 'Radio Mileva', neće pisati ime.“ (i smeje se čovek, kraljica!). Kaže da su deca veliki fanovi, ali i stariji, od sedam do sedamdeset sedam, kao „Politikin zabavnik“ smo. Veruje da serija ima posebnu, toplu i čistu emociju, baš kao i stanari te zgrade koji su „svi dobri ljudi, plemeniti i humani.“ A iskreno, zar nam svima ne fali malo te dobrote danas? Zato se, kako kaže, ljudi vezuju za ono što im nedostaje. Šta vi mislite, koja vam je njena omiljena uloga?

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.