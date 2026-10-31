Ma, je l' moguće? Olga Odanović rođena u Celju, pa tek onda Aleksinac!

Zabava

Znamo je kao jedno od najprepoznatljivijih lica domaćeg glumišta, ali jeste li znali da Olga Odanović, kraljica komedije, zapravo nije rođena u Srbiji? Iako danas sa suprugom Draganom Petrovićem Peletom živi u Beogradu, njeno poreklo krije zanimljivu priču!

Naša maestralna Olga rođena je u slovenačkom Celju, ali se već sa četiri godine preselila sa porodicom u Aleksinac, gde je provela detinjstvo i mladost. I dan-danas, zgrada u centru Aleksinca u kojoj je živela važi za jednu od najlepših u gradu. Prava legenda!

Čak ni glumački uspeh nije učinio da zaboravi svoje korene – dok joj je majka bila živa, redovno je svraćala u Aleksinac sa suprugom. Građani Aleksinca je i dalje pamte po toplini i posvećenosti porodici, i ne kriju ponos zbog njene karijere. Iskreno, ko ne bi bio ponosan?

Replike iz serija poput „Selo gori, a baba se češlja“ i „Radio Mileva“ su legendarne, već ih svi citiramo! Zbog uloge u „Radio Milevi“, mlađi naraštaji ne daju joj mira, jure je za fotke i selfije na svakom ćošku!

Olga je svojevremeno komentarisala uspeh serije i popularnost svog lika, pa je izvalila i foru koja nas je totalno kupila: „Meni će na grobu kad budem umrla pisati 'Radio Mileva', neće pisati ime.“ (i smeje se čovek, kraljica!). Kaže da su deca veliki fanovi, ali i stariji, od sedam do sedamdeset sedam, kao „Politikin zabavnik“ smo. Veruje da serija ima posebnu, toplu i čistu emociju, baš kao i stanari te zgrade koji su „svi dobri ljudi, plemeniti i humani.“ A iskreno, zar nam svima ne fali malo te dobrote danas? Zato se, kako kaže, ljudi vezuju za ono što im nedostaje. Šta vi mislite, koja vam je njena omiljena uloga?