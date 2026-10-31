Ognjanka Ognjanović preminula u 77. godini

Zabava

Naša poznata glumica Ognjanka Ognjanović preminula je u 77. godini. Tužnu vest objavila je njena ćerka, takođe glumica Anja Mandić, na društvenim mrežama, uz majčinu fotografiju i emotivne reči.

"U koju reč stane najviše ljubavi? Majka. Putuj sa anđelima u zagrljaj tvom Miši. Volimo te hrabra naša, dušo moje duše", napisala je Anja Mandić.

Ognjanka Ognjanović rođena je 12. aprila 1949. godine u Šapcu, u umetničkoj porodici. Njeni roditelji bili su glumica Zagorka Ognjanović i pozorišni reditelj Aleksandar Ognjanović. Tokom svoje višedecenijske karijere ostavila je značajan trag u pozorištu, na filmu i televiziji.

Iz prvog braka sa baletskim igračem Predragom Radojkovićem dobila je ćerku Anastasiju Anju Mandić. Kasnije je bila u braku sa glumcem Milošem Žutićem, sa kojim ima sina Đorđa. Sećamo se Ognjanke Ognjanović po njenom bogatom umetničkom nasleđu.