Kako je Nišlijka Mina Cvetković od slučajnosti stigla do Chanela i Versacea!

Zabava

Mina Cvetković, naša poznata manekenka, ima priču o početku karijere koja zvuči toliko neverovatno jednostavno da bi je Holivud odmah kupio za film! Dok drugi godinama planiraju i sanjaju o svetskim pistama, ona je sa samo 16 godina slučajno otvorila vrata te karijere.

U Nišu, dok je imala šesnaest godina, Mina je sasvim slučajno naletela na kasting za Pantene. Znači, nije došla da se prijavi, nije ni pomišljala da se ozbiljno bavi modelingom! Ispričala je za američki Coveteur kako je samo zastala da vidi „šta se dešava“ i u toj gužvi, verovali ili ne, spazila ju je skautkinja agencije Women Management. Kao iz filma, totalno!

Skautkinja joj je napravila par fotki, prosledila agenciji i, evo ti haosa – stvari su se odvijale brže od najbržeg TikTok trenda. Još uvek u tom istom mesecu, Mina je prvi put spakovala kofere za Milano i odmah potpisala ugovor sa Women Managementom, jednom od onih mega-giga međunarodnih modnih agencija. To je bio start jedne karijere koja će je, tokom narednih godina, baciti direktno na piste Chanela, Valentina, Givenchyja, Hermèsa, Versacea i Armanija! Usledila su putovanja u Njujork, Pariz i Milano, gradove koji će joj postati bukvalno druga kuća, pošto se njen profesionalni život dugo vrteo između njih.

Niš, Milano, pa ceo svet!

Modeling za Minu nije bio nikakav „dugoročni strateški plan“, ali se ultra brzo pretvorio u ozbiljan posao. Kao tinejdžerka je već jurila na kastinge i radila van Srbije, pa je čak i školu morala da završi vanredno. Milano je bio prvi veliki centar koji je osvojila, a za njim su brzo sledili i drugi. Danas, na Models.com-u, u njenoj profi biografiji stoje angažmani preko agencija u Njujorku, Parizu, Milanu, Barseloni, Kopenhagenu i Los Anđelesu, a kao profesionalna baza naveden joj je Njujork. Njeno ime je počelo da izlazi i u kampanjama i editorijalima najvećih modnih kuća, a Coveteur je svojevremeno istakao njene poslove za BCBG, Albertu Ferretti i Diane von Furstenberg. Ipak, revije su bile te koje su stvarno pokazale koliko je daleko stigla od onog totalno slučajnog susreta u Nišu.

Povratak „comeback kraljice“

Tokom karijere, Mina Cvetković je šetala pistama za neke od najbitnijih svetskih modnih imena, uključujući Chanel, Valentino, Givenchy, Hermès, Versace, Armani i Oscar de la Renta. Posebno lud period bio je 2015. godine, kada je tokom samo jedne nedelje visoke mode u Parizu razvalila piste Chanela, Valentina, Versacea i Armanija! Tad joj je američki Vogue posvetio ceo tekst o povratku u modu, nazvavši je „comeback queen“. I taj izraz uopšte nije bio slučajan.

Pre toga, Mina je napravila dvogodišnju pauzu od modelinga, a kad se vratila, dočekala ju je industrija koja se promenila više nego što je očekivala, i to drastično. Za Vogue je otkrila da tokom prve sezone nakon povratka, bukvalno nijednu devojku sa kojom je radila revije nije poznavala! O da, kasting direktore, dizajnere i stiliste sa kojima je ranije sarađivala je prepoznavala, ali je generacija modela u međuvremenu bila skoro pa potpuno nova. Njen povratak je, kako je objasnila, zbog toga u nekim momentima ličio na sam početak karijere, .

Nije sve u sreći – treba i rad!

Dve godine u svijetu modelinga mogu da budu kao večnost, posebno u industriji koja nonstop juri nova lica. Ipak, Mina je uspela da se vrati na neke od najvažnijih pista – i to je već za svako poštovanje! U razgovoru za Vogue primetila je i kako se sam posao promenio. Model više nije samo „lepa vešalica“ za odeću; ličnost, interesovanja i aktivno prisustvo van piste počeli su da igraju mnogo veću ulogu nego kad je ona tek ušla u ovu igru. Upravo taj povratak je pokazao da njena karijera nije bila samo stvar sreće i „bila sam u pravo vreme na pravom mestu“. Slučajan susret jeste otvorio vrata, ali ostati relevantan dovoljno dugo da se posle pauze opet radi sa kućama kao što su Chanel i Valentino – e, to je već totalno druga priča, to zahteva ozbiljan rad i posvećenost.

Models.com danas beleži preko 200 njenih revija, uz tonu editorijala, kampanja i naslovnih strana. Američki Vogue ju je pratio i iza scene na Nedelji mode u Njujorku, gde je snimana kao jedna od top manekenki Women Managementa. Baš taj njen totalno filmski početak je ono što njenu priču čini posebno zanimljivom. Zamislite, Mina Cvetković sa 16 godina nije imala nikakav plan da bude međunarodni top model, nije čak ni planirala da se prijavi na kasting! Samo je stala sa strane, neko ju je primetio, i par nedelja kasnije – ćao, Milano! Sve što je usledilo – Njujork, Pariz, kampanje, editorijali i revije najvećih modnih kuća – razvilo se iz tog jednog, skroz slučajnog prvog susreta sa modnom industrijom. Put od devojke iz Niša koju je skautkinja spazila u masi, do top modela koji je šetao za Chanel, Valentino, Givenchy, Hermès i Armani, možda najbolje pokazuje kako ti slučajnost može samo otvoriti vrata, ali koliko je rada potrebno da bi se iza njih i zadržao. Da li verujete u ovakvu sreću ili je ipak sve do truda?