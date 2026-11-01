Maja Marinković žestoko o vezi Filipa Cara i Aneli: "Odišu prljavštinom"

Zabava

Turbulentan odnos Filipa Cara i Aneli Ahmić u „Eliti 10“ ne prestaje da drži publiku prikovanu za ekrane. Njihove česte svađe i prozivke dižu prašinu, a strasti su se dodatno usijale kada su u svoje konflikte ponovo umešali Maju Marinković, pominjući njeno ime tokom žestokih rasprava.

Bivša superfinalistkinja se tim povodom oglasila i bez dlake na jeziku brutalno potkačila aktuelni rijaliti par. Maja je poručila da je ostave na miru i da joj nije jasno zašto je konstantno ubacuju u njihovu ljubavnu dramu.

„Nije im bilo dosta Anđela, Gastoz. Laura, obezbeđenje, pa sad i mene svako malo provuče. Pa čak i Snupi im bio problem u vezi, jedina veza kojoj predstavlja kućni ljubimac problem! Ne znam čemu potreba da stalno izgovara Nisam ti ja Maja“, prokomentarisala je Marinkovićeva.

Objasnila je i zašto, po njenom mišljenju, Aneli ne može biti kao ona: „Maja nema kući dete, a Aneli je mama. Čovek joj psuje mamu, porodicu, brata, pa sad i sestru. Njeno rijaliti učešće se svodi Darko ja sam se promenila, jeste ali u lošije!“.

Maja tvrdi da je njihova veza uopšte ne zanima i da je čak i podržava, jer, kako kaže, „odlično pokazuju prava lica jedno drugog“. Međutim, ističe da neće ćutati kada je non-stop provlače: „Kada kaže nisam ti ja Maja, tačno nije niti će biti za tri života. Ona je samo bledi pokušaj 'kopije' mene i Dalile. Večito nečija kopija, osoba u tim godinama bez identiteta.“

Nije propustila ni da podseti kako je Aneli komentarisala njen odnos sa Asminom Duržićem, pa je dodala: „Ona i Filip su za sada pokazali da su gubavci blaga reč za njih, s obzirom na to da odišu prljavštinom, spavanjem 24h u onom neurednom svinjcu koji su napravili od rehaba.“

U međuvremenu, Asmin Duržić se oglasio na svom Instagram profilu. Nakon što je podelio snimak video-poziva sa ćerkom Norom, obratio se pratiocima kako bi stao na put svim nagađanjima. Otvoreno je progovorio o svom odnosu sa Majom Marinković, komunikaciji sa ćerkom i razlozima zbog kojih se povukao iz javnog života.

„Da razjasnimo jednom zauvek - Maja i ja smo zajedno, srećni i sve je u najboljem redu. Ne moram svaki dan da kačim storije niti da svoj privatni život dokazujem javnosti. Povukao sam se iz javnog sveta, fokusiran sam na Maju, sebe i nove poslove. Sa Norom se uredno čujem i tu nema nikakve drame. Nisam deo Elite, niti ću ikada više biti. I iskreno - tako mi najviše odgovara“, napisao je Asmin. Znači, ljubav cveta, a rijaliti intrige su im na poslednjem mestu – ili?