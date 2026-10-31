Darko Lazić rastopio fanove slatkišem iz detinjstva: Ko se seća ovog ukusa?

Zabava

Darko Lazić je još jednom pokazao da mu je opuštanje kod kuće top! Poznati pevač je oduševio pratioce na Instagramu kad je objavio snimak pripreme zaboravljenog slatkiša koji nas je sve momentalno vratio u detinjstvo. Priznajemo, odmah nam je proradila nostalgija!

Reč je o starinskoj poslastici od mleka, rezanaca i šećera – pravi jugoslovenski klasik koji je nekad bio nezaobilazan na trpezama širom naših krajeva. Darko je, uz osmeh i kašiku u ruci, ponosno pokazao pun tanjir i pitao fanove da li se sećaju ovog jednostavnog slatkiša. Naravno da se sećamo, Darko! Ova objava je, očekivano, izazvala lavinu komentara i reakcija onih koji su odrasli uz iste ukuse. Stvarno, nekad su babe i dede znale šta valja!

„Stara dobra poslastica iz detinjstva, od mleka, rezanaca i šećera, ako se još uvek sećate?“ – rekao je Darko, a mi se pitamo ko je bio taj ko se nije setio!

Dok uživa u slatkim uspomenama, Darko Lazić je, zajedno sa suprugom Katarinom, nedavno imao i bajkovito slavlje povodom drugog rođendana ćerke Srne. Nakon ludog rođendana, odmah su se bacili na radove na kući i u dvorištu u Brestaču. Izgleda da se pevač ozbiljno posvetio porodičnom gnezdu!

Darko je progovorio i o odrastanju svoje ćerke, ali i o planovima za budućnost i velikom koncertu koji sprema. Kaže da Srna više nije beba, da se već svađa s njim, da je dobio još jednu vagu u kući i leteće perje, da već ima svoju ličnost i karakter i da je malo prgava, ljubi je majka. Iako Srna već pokazuje interesovanje za muziku, Darko iskreno kaže da ne bi voleo da se bavi pevanjem. Ne ceni se, kaže, pevanje danas, a on ne želi da njegova deca prolaze kroz „nezdrav život“ i muku po kafanama kao on. Razumemo ga skroz, ko bi želeo da mu dete ide njegovim stopama ako je bilo teško.

Ipak, Darko je srećan što se vraćaju povodi za slavlje i što se u njihovom domu u Brestaču radi na punoj paradi. Da li ste vi za „mleko sa rezancima“ ili više volite nešto modernije?