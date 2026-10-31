Ana Rajković emotivno čestitala rođendan Peđi: Život uz fudbalera = selidba za selidbom!

Zabava

Ana Rajković se oglasila na društvenim mrežama, ali ovaj put povod je bio i više nego prelep – rođendan njenog supruga, fudbalskog golmana Predraga Rajkovića! Pa, nek' je sa srećom, Peđa! Ana je objavila seriju porodičnih fotografija sa rođendanske proslave u njihovom domu u Dubaiju, a na slikama su nasmejani i slavljenik i njihovo troje dece.

Cela porodica je pozirala pored rođendanske torte, svi skockani i raspoloženi, i iskreno, prava su milina videti ih na okupu. Posebnu pažnju je, naravno, privukla Anina poruka koju je posvetila Peđi, a u kojoj se osvrnula na celu jednu deceniju zajedničkog života. Srećan rođendan, živote moj! Od tvoje 21. do 31. godine, zajedno kroz sve. Kroz sve najlepše trenutke, sve izazove i sve što nam je život doneo. Voli te tvoja supruga najviše na svetu! Želim ti da zauvek budeš najbolji u svemu što radiš, a najviše da zauvek ostaneš čovek kakav jesi. Volim te beskrajno! – napisala je Ana, i evo, priznajemo, malo nam je i suza krenula. Baš je slatko!

Kao što već znamo, Predrag trenutno brani za klub Al Itihad Kalba, a zbog njegovog angažmana, cela porodica je svoju bazu pronašla u Saudijskoj Arabiji. Ana često deli detalje iz njihovog života, a nije tajna da je za njih najvažnije da budu zajedno. „Naša baza je sada Saudijska Arabija. Peđa i ja smo još u početku napravili dogovor da, gde god ga odvede karijere, tamo idemo i mi. Ni on ne želi da budemo razdvojeni, a ja se sa tim potpuno slažem. Za nas porodični život zaista znači – živeti zajedno“, objasnila je Ana. I realno, kad si u fudbalu, pakuješ kofere češće nego što menjaš profilne slike!

Uprkos svim selidbama i izazovima koje one donose, Ana ističe da su se deca odlično prilagodila. „Brzo pronalaze prijatelje, ne plaše se novih sredina, a i naučili su da promena ne mora nužno predstavljati nešto teško. Naravno da selidbe nose i svoje izazove, ali verujem da su im dale jednu posebnu širinu. Naučili su da se osećaju dobro na različitim stranama sveta, ali istovremeno znaju da je njihova prava baza tamo gde smo zajedno“, zaključila je ponosna mama. Svaka čast za klince, spremni su za životne avanture! Baš lepa porodična priča, ko ne bi poželeo ovakvu podršku?