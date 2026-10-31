Jana Todorović i njen dvorac iz snova: Kako je muž hteo da je 'dotera'

Zabava

Evo je Jana Todorović, prava kraljica u svom dvorcu, ali ne i kraljica drame – bar ne onoliko često koliko bi neki možda hteli! Udata za biznismena Ivana Todorovića, čiji ćale ima dvorac od deset miliona evra kod Nirnberga, Jana je pokazala da je u braku najvažnije ono što ti prija, a ne ono što očekuju drugi. Zamisli da imaš dvorac i jezero, ali da ti je najveći problem – stajling!

Ivan Todorović je sin prebogatog preduzetnika, a njihova porodica je ponosni vlasnik tog velelepnog zamka u Nemačkoj, blizu Nirnberga. Nije to bilo kakav dvorac, već pravi pravcati Kago Todorović, urađen u baroknom stilu s renesansnim dodacima i kulama koje mu daju onaj "glamur" pečat. Prostire se na čak 16 hektara, ima privatno jezero i gomilu pomoćnih objekata. Mi bismo tamo verovatno kampovali mesec dana da sve obiđemo!

Iako se godinama trude da svoj privatni život drže pod ključem, Jana je jednom prilikom otkrila da su se ipak oko jedne stvari sukobljavali. Ne oko toga da li je jezero čisto ili da li su kule dovoljno barokne, nego oko garderobe! Ivan je, kažu, svojevremeno insistirao da se Jana oblači provokativnije. Evo, iskreno, nama je Jana uvek top, ali zamislite pritisak – daj malo dekoltea, dvorac traži svoje! Pevačica je tu bila jasna: nije htela da se provokativnije oblači i to je otvoreno rekla, jer je htela da nosi ono što joj prija, a ne ono što neko očekuje od nje. I to je, realno, jedino ispravno! Nema te vile, niti dvorca, zbog kojeg bi trebalo da menjaš svoj fazon.

A pored garderobe, izgleda da je Ivan malo "popustljiv" i kad je u pitanju ćerka. Jana je otkrila da je on popuštao tamo gde je ona htela da zategne, ali da su ćerku na kraju ipak lepo vaspitali. Pa eto, bar oko ćerke su našli zlatnu sredinu, kad već oko Janinog stila nema kompromisa. Šta mislite, da li je dvorac inspirisao Ivana da traži "kraljevskiji" look ili je to samo bio prolazni hir?