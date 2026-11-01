Dragana Kosjerina: Ljubav je bitna, ali venčanica od 5.000 evra i burme od skoro 5.000 evra ipak su venčanica i burme!

Zabava

Kad voditeljka Dragana Kosjerina Perduv nešto radi, radi to sa stilom – i to onim, pa recimo, skupljim! Već godinama je jedno od najprepoznatljivijih lica na našim malim ekranima, a sa svojim suprugom, zubarom Bojanom Perduvom, važi za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Međutim, Dragana je svojevremeno otvoreno pričala o tome šta za nju zapravo predstavlja romantika, pa se možda nekom i zatrese brada kad čuje njenu definiciju. „Za mene je romantično kada je mom partneru važno kako se ja osećam i kada je u stanju da moje potrebe stavi ispred svojih. Važniji mi je njegov zagrljaj, razgovor, razumevanje, nego da mi donese buket cveća i čokoladu ili da odemo na putovanje“, istakla je Dragana, pa uz smeh dodala da, naravno, i putovanja i cveće voli, ali da je suština ipak u onom prvom. Prava saborka, rekli bismo!

Kaže da je Bojan i te kako romantičan, i to u oba smisla – i razgovorom i poklonima. „Ja sam štriklirala sve s njim. Dobro sam birala, izabrala sam princa“, kazala je tada. Na pitanje kako se njen suprug nosi sa tim što je ona javna ličnost, voditeljka je kratko i jasno odgovorila: „Zna koga je birao! Od prvog dana imam njegovu podršku.“

Sudbonosno „da“ izgovorili su 2024. godine u Crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu, a dan kasnije usledilo je i svadbeno veselje za stotinak gostiju. Malo je reći da je venčanje bilo specifično – dvojezično, na srpskom i portugalskom, jer je Bojanov kum, Rui, Portugalac. Internacionalna ljubavna priča, nema šta!

A sad ono glavno – detalji koji su nas oborili s nogu! Dragana je za ovu priliku ponela venčanicu koja joj je stajala kao salivena, pripijena uz telo, sa golim leđima i ramenima, i naravno, ogromnim šlepom. Prema navodima medija, za ovaj unikatni komad izdvojila je celih 5.000 evra.

Ali to nije sve! Na burmama se tek nije štedelo. U pitanju su one najkvalitetnije, brenda „Kartije“. Dragana je imala čak dve burme: zlatnu od 2.100 evra i od belog zlata i platine od 2.830 evra. To je, prijatelji, skoro 5.000 evra samo za njene prstenove! Dakle, prava ljubav ima svoju cenu, i to onu visoku, izgleda. Šta vi kažete, vredi li?