Zabava

Pevač Dejan Živić pazario je sliku na buvljaku u Nemačkoj za 20 evra. Kod kuće je skinuo prašinu s nje, uzeo lupu i ugledao potpis Marka Šagala. Aukcijska kuća je ubrzo delo procenila na nekoliko hiljada evra. Kupovina je obavljena 2016. godine, a slika ga je privukla među 500 umetničkih radova.

„Platio sam je 20 evra, nisam ni slutio o kom umetniku je reč“, ispričao je Živić.

Ovakve priče zvuče kao scenario, ali se očigledno dešavaju. I baš zato su buvljaci opasni — nikad ne znaš šta je ispod sloja prašine. Većina nas tamo prođe pored rama sa cvetnom livadom i pomisli „ko bi ovo stavio u dnevnu sobu“. Živić je pomislio suprotno i bio u pravu.

Novac od prodaje nije otišao na prolazne stvari. Uložio ga je u slike Miće Popovića, Ljube Popovića i Olje Ivanjički, a uz to je kupovao srebrne radove iz doba Carske Rusije. Od jedne slike sa buvljaka do kolekcije — nije loše, priznaćemo.

Uz to je jedno delo poklonio Aleksandru Miliću Miliju. Reč je o slici Živote Milanovića, poznatijeg kao Zil Milano, a razlog je prilično fer: Živić je više puta koristio Milijeve pesme na svojim nastupima. „Nisam znao na koji način da mu se odužim“, rekao je.

Iskreno, ovo je najbolji deo cele priče. Čovek je mogao da proda sliku i ćuti, a on je od toga napravio i poklon i kolekciju. Retko se to vidi.

Pitanje za sve koji u subotu idu na buvljak: biste li dali 20 evra na sliku koju ne umete ni da prepoznate?