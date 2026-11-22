Zabava

Poznata glumica Suzana Petričević pre nekoliko godina suočila se s najtežim zdravstvenim izazovom — dijagnostikovan joj je rak dojke. Prošla je kroz ceo proces dijagnostike, operacije i lečenja, a o svemu je govorila otvoreno i bez patetike. Njeno iskustvo je i priča o tome koliko je važno ne ignorisati sopstvene simptome.

Kvržicu je napipala na moru i zakopala je pod pesak

Simptome bolesti prvi put je primetila tokom letovanja. Bila je sa porodicom, u kući punoj dece, na moru. Napipala je kvržicu, ali je brzo završila tuširanje, kao da se ništa nije dogodilo. Pomislila je da je to samo neko masno tkivo, odjurila je u kuhinju da spremi doručak i otišla sa unucima na plažu.

Odlučila je da ništa neće upropastiti njeno prvo letovanje sa unucima. Tako je i bilo — nikome ništa nije rekla, a svaku lošu misao zakopala je pod pesak. Seća se svakog trenutka, iako je pokušavala sve da izbriše, kao da se nikada nije dogodilo.

Umor i malaksalost kojima nije pridavala značaj

Letu je prethodila zima u kojoj je već imala signale, ali im nije pridavala značaj. Simptome poput neobjašnjivog umora i malaksalosti osećala je i ranije, a kako je govorila, sa 57 godina nije vreme za iznenadnu malaksalost usred dana i neobjašnjivu pospanost. Osećala je i slabljenje koje ničim nije bilo izazvano. Naučila je koliko je važno obratiti pažnju na te znake.

Kada je dobila dijagnozu karcinoma dojke, bila je, kako kaže, neobično mirna i ni sama sebi to ne ume da objasni. Bilo joj je kao da je upućena kod stomatologa, a ne na Onkološki institut sa naznakom „hitno“. Strah je, smatra, dobar saveznik ako ga uzmeš na kašičicu, a bajke su tu da se ne bismo plašili. O lekarima na onkologiji govori sa dubokim poštovanjem — tamo, kaže, prvi put si na klinici na kojoj svi imaju samo jedan cilj, život, i za taj cilj se bore lavovski, svim znanjem, iskustvom i srcem.

Porodici je istinu saopštila tek kad je krenula na operaciju

Da bi poštedela najbliže brige i tužnih pogleda, odluku o odlasku pod nož podelila je sa porodicom tek u poslednjem trenutku. Rekla im je kad je krenula na operaciju, jer je bilo neizbežno. Bolest nije nazvala pravim imenom, ali je njena kćerka čula neizrečeno.

Odmah joj je u ruke tutnula infostan i ostale račune i objasnila da je to najveći problem koji trenutno imaju i da dugovi moraju da se izmire. Zetu je dala ključeve od stana i kesu sa slatkišima za decu. Bila je sama sebi smešna kada je shvatila koliko je sve to loše odglumila. Patetika je ipak izbegnuta. Samo ne tužni pogledi.

„Zid plača“ i šest sudbina u jednoj sobi

Iz bolničke sobe i susreta sa sudbinama drugih žena ostao joj je dubok trag, ali joj je to dalo i novu snagu. Najteže joj je bilo tuđe stradanje — mlade žene sa decom oko postelje, što je, kako kaže, bilo neizdrživo.

Kada bi osetila knedlu u grlu i suze koje same kreću, odlazila bi u kupatilo, trkom, pa uza zid — kako je opisala, sve po zidu, sve po spisku sebi. „Zid plača“ i psovki, kaže, najposećenije je mesto na tom odeljenju. Onda bi se vratila u sobu: šest žena, šest sudbina, slučajne prijateljice, prolaznice koje možda nikada ne bi upoznala, postale su njena najbolja publika.

Posle operacije i terapija, to je, kako je rekla, kao prvi rođendan. Statistike kažu da ko pregura petu godinu ide dalje, a onda neumoljivo čeka i desetu. Tu nauku, kaže, obožava — lepo su sve izračunali, pa ne mora sama da računa. Na Fakultetu dramskih umetnosti nema matematike, a pet po pet, dodaje, i glumica može da sabere. Želje su iste, samo su odluke da ih ostvari jače.

Jedno je sigurno: umor, malaksalost i svaka promena koju ne umeš da objasniš ne treba da čekaju da prođe leto.