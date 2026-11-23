Zabava

Član žirija „Zvezda Granda“ Aleksandar Milić Mili nije se dvoumio kada je trebalo reći ko je najbolje obučen u žiriju: Dara Bubamara.

Pitanje nije došlo niotkuda. Publika na društvenim mrežama u komentarima često ističe baš Milija kao jednog od najbolje obučenih članova žirija, pa je bilo zanimljivo koga će on izdvojiti među kolegama. Razgovor je vođen pred početak snimanja nove emisije, a odgovor je stigao odmah, bez razmišljanja.

– Dara Bubamara grmi! – rekao je Mili.

A onda je usledio i zaplet koji se ne može bolje isplanirati: u tom trenutku naišla je i sama pevačica, pa je dobila još koji kompliment u istom dahu.

– Evo, Dara ima sako iz budućnosti! – dodao je.

U nastavku je objasnio da se, po njemu, lepo oblače sve njegove koleginice i da je najvažnije da se dobro osećaju u tome što nose. Kako je rekao, više od oblačenja sija aura, a tim principom se oduvek vodio — važnije mu je da bude pozitivan.

I to je, ruku na srce, najsigurniji mogući odgovor: jedno ime, pa lepa reč za sve ostale. Bez spuštanja na bilo koga, bez onog čuvenog „ne bih nikoga da izdvajam“ koje smo u ovakvim anketama čuli sto puta. Mili je izabrao, pa nahvalio — i to u istoj rečenici.

A „sako iz budućnosti“ je kompliment kakav se ne čuje svaki dan. Zvuči kao da je stigao iz neke sledeće sezone, ali u Miliovim ustima to je najviša moguća ocena — kao da je Dara donela odeću koju ostali još nisu ni videli.

Utisak je da je Dara već u prvom kolu, i to modnom.

Ko je po vama najbolje obučen u žiriju — i smete li da ne kažete Daru?