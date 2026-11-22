Zabava

Katarina Živković proslavila je Aranđelovdan u rodnom Leskovcu, a ovogodišnje obeležavanje krsne slave imalo je poseban značaj za njenu porodicu. Pevačica je na Instagramu objavila fotografiju svog sina Stefana, koji je tom prilikom upoznao mlađu sestru Stašu.

Na fotografiji se vidi dečak u beloj majici kako pruža ručicu ka bebi koju u naručju drži bliska osoba, a u pozadini se može primetiti i upaljena slavska sveća. Lica mališana Katarina je prekrila plavim i roze srcima — i to je, ruku na srce, jedini način da dete na mrežama ostane dete, a ne sadržaj.

Uz objavu, koja je raznežila njene pratioce, napisala je: „Na Aranđelovdan je Stefi prvi put upoznao svoju malu seku Stašu“.

Mama koja ne glumi savršenstvo

Katarina je i ranije govorila o majčinstvu i o izazovima sa kojima se suočava dok pokušava da uskladi porodični život i muzičku karijeru. Kaže da od sebe očekuje mnogo i da joj želja da na svakom polju bude najbolja ponekad predstavlja veliko opterećenje.

Priznala je i da joj teško pada poređenje sa onim savršenim mamama sa Instagrama koje sve postižu — veruje da je nekima zaista tako, ali je dodala da je teško jer je samokritična i surovi perfekcionista. Želi da bude savršena majka i savršena u poslu, pa joj to nekad postane teret. Uz osmeh je rekla da nije lako, ali da je jako.

Na pitanje da li sinu ispunjava sve želje, odgovorila je da je mali, da je beba i da je sladak, i da joj je sve što uradi veliko kao kuća. Popustljiva mama ipak nije — ni sada dok je mali, a neće biti ni kasnije.

Opasna vremena i lažni profili

Razlog je, kako je rekla, to što živimo u jako opasnom vremenu, u kojem su narativ preuzele društvene mreže i lažni profili koji sebi daju za pravo da svašta napišu i pošalju. „Živimo u opasnim vremenima.“

Dodala je i da morate biti psihički stabilni da sve izgurate, pa je opisala scenu koja se danas lako zamisli: date malom detetu telefon u ruke, a ono pročita nešto o sebi ili dobije poruke uznemirujućeg sadržaja. Pitala je kako to utiče ne samo na dečju, već i na ljudsku psihu, i zaključila da se naše detinjstvo ne može porediti sa ovim vremenima — ne samo za decu, nego i za nas odrasle.

Želja za bratom ili sestrom

Katarina je svojevremeno priznala i da joj je velika želja da proširi porodicu i Stefanu podari brata ili sestru. Ipak, tada je istakla da su joj prioriteti bili vezani za posao — da joj je to želja ceo život i da se negde podrazumeva, ali da su joj u tom periodu želje bile poslovne prirode, jer daje svoj maksimum.

Govorila je i o tome na koga joj sin fizički liči i kakav karakter očekuje da će naslediti. Stefan, po njenim rečima, fizički liči na tatu, nema mamin karakter, ali je mali, pa veruje da će se mnoge stvari promeniti. O svom emotivnom partneru, Nebojši Stojkoviću Stojketu, inače retko govori u javnosti.

Pevačica koja javno prizna da nije savršena mama i da joj sve to nekad ide na teret zvuči nam iskrenije od bilo kog savršenog profila. A rasprava za grupni čet: koliko privatnosti danas treba detetu na mrežama — i koliko je uopšte ostalo?