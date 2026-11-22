Zabava

Pevač i voditelj „Zvezda Granda“ Milan Mitrović gostovao je u emisiji „Nije lako biti ja“ i otvoreno progovorio o stanju na domaćoj estradnoj sceni. Osvrnuo se na to kako se danas stiče popularnost i šta publika zapravo traži.

Njegov glavni argument je da svako ima pravo izbora, ali da ga pogađa to što se danas veći fokus stavlja na provokativan izgled nego na sam vokalni kvalitet. Sistem vrednosti je, kako kaže, poremećen — oni koji ne znaju da pevaju prolaze dobro, a oni koji pevaju fantastično često sede kod kuće.

– Publika ne zna ni sama šta želi… ne želi da sluša, želi da vidi… Što je više golotinje, to je bolje – rekao je Mitrović.

Provokativna izdanja mu, kako je naglasio, sama po sebi nisu problem. Ali u svemu, smatra, mora da postoji granica i ukus.

– Volim ja golotinju, da ne bude da sam lažno skroman, ali volim da to ima nekog stila, nekog smisla – bio je iskren pevač.

Najviše pažnje privukao je njegov osvrt na koleginice i njihove modne izbore. Mitrović smatra da mnoge stajlinge biraju isključivo zarad privlačenja pažnje na društvenim mrežama, dok sama pesma pada u drugi plan — a, kako kaže, to će njih desetoro da balavi, a niti je čuje.

Za takav pristup, priznaje, postoji publika, ali se on vraća na sistem vrednosti koji je iskrivljen. Kada nešto postane trend, ljudi ga prate, a to je za njega poražavajuće jer vremenom postaje normalno. Njegov zaključak je da trendovi diktiraju ponašanje i nastup umetnika, što za estradnu scenu nije dobra vest.