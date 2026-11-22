Zabava

Popularna crnogorska pevačica Dragana Rakčević trenutno boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gde već godinama uspešno gradi svoju muzičku karijeru. Ovog puta imala je poseban razlog za slavlje.

Nastupila je na gala večeri Serbian Philanthropic Association u Njujorku, na sceni koju su prethodnih godina obeležila neka od najvećih imena regionalne muzičke scene – Zdravko Čolić, Marija Šerifović i Bajaga.

„Scena na kojoj su prethodnih godina pjevali Zdravko Čolić, Marija Šerifović i Bajaga ove godine bila je i moja“, poručila je pevačica.

Za tu posebnu priliku okupila je i bend, s kojim je podelila veče ispunjeno muzikom i emocijama.

„Poseban poziv, posebna scena i veče ispunjeno emocijama, muzikom i lijepom energijom“, napisala je, zahvalivši na pozivu, poverenju i svim ljudima koji su učinili da to iskustvo bude još posebnije. Iz Njujorka, kako je dodala, nosi lepe uspomene.

Njena američka muzička priča mnogo je šira od jednog nastupa. Bila je prateći vokal nekima od najvećih imena regionalne scene, učila je od najboljih, nastupala je širom sveta, a život ju je odveo u Čikago, gde je dobila priliku da ozbiljnije razvija sopstveni muzički izraz.

Pevala je i pred velikim sportskim imenima, među kojima su Luka Dončić, Bogdan Bogdanović i Nikola Vučević.

Nedavno je otvoreno govorila o životu između Čikaga i Podgorice, o neočekivanom ostanku u Americi tokom pandemije, o ljudima koji su obeležili njen put i o tome kako je od pratećeg vokala izgradila sopstvenu muzičku priču.

Od pratećeg vokala do scene na kojoj su prethodnih godina pevali Čolić, Šerifović i Bajaga – sasvim pristojan put. Ostaje samo pitanje kad će se neka nova pevačica hvaliti da je stala na scenu na kojoj je pevala Dragana Rakčević.