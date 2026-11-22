Zabava

Majli Sajrus i Maks Moranda izabrali su skromno venčanje, daleko od očiju javnosti.

Mimi Mercedez doživela je šok kada je njenoj porodici stiglo svinjsko srce. Incident je, kako se navodi, izazvao strah i uznemirenost. Ovakve stvari nisu ni za šalu ni za lajkove. Ako je neko hteo da se našali, baš je promašio metu.

Članica žirija Pinkovih zvezda Jelena Karleuša našla se u krajnje neprijatnoj situaciji — na njen telefon počeli su da pristižu pozivi ljudi sa kojima, kako tvrdi, uopšte nije pokušavala da stupi u kontakt. Neprijatno, priznajmo: nema gore od osećaja da te neko zove, a ti ne znaš ko je i zašto. Ako se ikad zapitate zašto neki ljudi ne podnose nepoznate pozive — eto odgovora.

Kan Džinović, sin pevača Harisa Džinovića, oglasio se na društvenim mrežama posle dužeg vremena i pažnju je privukao novim izdanjem.

Vera Matović priznala je da nije očekivala takvu reakciju, posebno zbog odnosa koji je godinama imala sa porodicom Rokvić. Kod starih veza i starih pesama reakcije su uvek jače nego što se planira.

Menadžer i direktor Hype produkcije Saša Mirković najavio je na društvenim mrežama da sprema tužbu protiv jednog portala zbog teksta. Tužbe su, izgleda, postale nova sezonska kolekcija — ko ne tuži, kao da nije ni bio u igri.

Na imanju u Šimanovcima održane su "Nominacije", a takmičari su imali priliku da glasaju između Marka Stefanovića i Sanje Grujić. Ko je prošao dalje, verovatno već znate ako pratite.

Jovana, supruga pevača Nenada Blizanca, podelila je na Instagramu snimak sa proslave povodom Aranđelovdana. Prizor porodične atmosfere oduševio je njihove pratioce — a slava je, ruku na srce, jedan od retkih trenutaka kad estrada izgleda normalno.