Zabava

Amar Gile, pobednik Zvezde Granda i jedan od najpopularnijih pevača na domaćoj muzičkoj sceni, privatni život oduvek drži daleko od očiju javnosti. O njegovim ljubavnim vezama ranije se dosta spekulisalo, ali je, čini se, mirnu luku pronašao pored supruge Mirele, sa kojom uživa u porodičnoj sreći.

Mirela se retko pojavljuje u javnosti, ne daje intervjue i ne voli medijsku pažnju — pa mnoge zanima kako izgleda žena koja je osvojila Giletovo srce. Pevač je svojevremeno napravio izuzetak i na Instagram profilu objavio fotografiju sa suprugom, ponosno pokazujući ženu koja mu je najveća podrška. U estradi u kojoj se skoro svaka veza prvo objavi na storiju, to već zvuči kao ekskluziva. Kad neko toliko ćuti, naravno da ljudi kopaju — ljudska priroda, tu nema šta.

Njih dvoje zajedno imaju dvoje dece. Amar ne krije da mu je očinska uloga donela posebnu radost, ali i brojne obaveze, a o svakodnevici sa mališanima govorio je otvoreno i priznao da su neprospavane noći postale deo porodične rutine. Dvoje male dece i pevački posao — spavanje u toj kombinaciji stvarno postaje luksuz.

„Sad dolazi novo, tako da mislim da neću imati vremena, još najmanje tri godine, za spavanje. Ipak, deca su deca!“

Dodao je i da imaju pomoć — Minelina i njegova majka su tu da čuvaju decu kad njih dvoje treba negde da odu nasamo. Posebno je pozdravio nane: „hvala im što su uvek na našoj strani“.

Neprospavane noći i bake koje uskoče da pričuvaju decu daleko su od glamurozne slike pevačkog života, ali zvuče iskrenije od većine estradnih priča koje stižu sa Instagrama. Gile, bar po ovome, deluje kao neko ko bi radije mirno spavao nego bio na naslovnici — samo što mu deca, po sopstvenim rečima, to još najmanje tri godine neće dozvoliti.

Nama je, iskreno, ovo jedno od zdravijih estradnih pravila: neko se skloni od kamera i svima dobro. Da li vam je draže kad pevači svoju privatnost drže pod ključem, ili volite da znate baš sve?