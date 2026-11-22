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Glumica Jovana Stojiljković važi za jednu od najuspešnijih predstavnica mlađe generacije domaćih glumaca. Iza sebe ima brojne zapažene uloge, priznanja i projekte koji su obeležili domaću filmsku i televizijsku produkciju, a privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Prva uloga sa 11 godina

Jovana je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Dragana Petrovića, a značajne uspehe počela je da niže još tokom studija. Prvu glumačku ulogu ostvarila je sa samo 11 godina, u TV drami Radio-televizije Srbije „Mali položajnik“.

Publika je pamti po glavnoj ženskoj ulozi u filmu „Južni vetar“ Miloša Avramovića, ali i po serijama „Jutro će promeniti sve“ i „Senke nad Balkanom“. Iako je tokom karijere igrala u nekoliko beogradskih pozorišta, 2016. godine postala je članica stalnog ansambla Ateljea 212, na čijoj sceni je prethodno ostvarila više zapaženih uloga. I dalje je aktivna, a pažnju je privukla i ulogom u filmu „Pukotina u ledu“.

Nagrade i festivali

Za ulogu Maje u filmu „Panama“ osvojila je nagrade za najbolju žensku ulogu na festivalima Carica Teodora u Nišu, Cinema City u Novom Sadu i LIFFE u Leskovcu. Priznanje je dobila i za ulogu Dunje u kratkom filmu „Grad“, za koju je nagrađena na Filmskom festivalu u Sarajevu.

Među njenim priznanjima su i nagrade na Bašta festu i Studentskom filmskom festivalu u Ilinoisu, kao i priznanja Fakulteta dramskih umetnosti „Mata Milošević“ i „Branivoj Đorđević“. Osim glumačkog rada, Stojiljkovićeva je bila i članica žirija devetog Bosifesta 2018. godine, kao i 25. Sarajevo Film Festivala, održanog 2019. godine.

O privatnom životu se ne zna mnogo

Iako je godinama prisutna na javnoj sceni, o njenom privatnom životu ne zna se mnogo. Jednom prilikom govorila je o odrastanju i otkrila da njeno detinjstvo nije bilo nimalo jednostavno.

O njenoj porodičnoj istoriji takođe se malo govori. Njen deda bio je Vlajko Stojiljković, nekadašnji ministar unutrašnjih poslova i poslanik Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Nakon političkih promena 5. oktobra 2000. godine ostao je poslanik. U aprilu 2002. godine preminuo je nakon pokušaja samoubistva. Sahranjen je u Požarevcu, a njegovoj sahrani prisustvovalo je oko 1.500 ljudi.

Porodičnu tragediju obeležila su i druga dva gubitka. Prema navodima iz biografskih tekstova o porodici, Jovanina baka, supruga Vlajka Stojiljkovića, takođe je izvršila samoubistvo, dok je njihov sin Vladimir, Jovanin otac, život izgubio dve godine nakon smrti svog oca. Vladimir Stojiljković bio je profesor Pravnog fakulteta u Beogradu.

Veza sa Bogdanom, pa sa Goranom

U javnosti se mnogo govorilo o njenom ljubavnom životu. Veliku pažnju privukla je veza sa košarkašem Bogdanom Bogdanovićem. Njih je upoznala Jelisaveta Orašanin, i to nedugo nakon što je započela vezu sa Milošem Teodosićem. Jovana i Bogdan svoj odnos započeli su 2017. godine i, kako su mediji preneli, verili su se nakon pet meseci. Veza nije uspela jer se Bogdan preselio u Ameriku i počeo da igra za klub Sacramento Kings, a Jovana je ostala u Srbiji i gradila karijeru.

Nakon romanse sa srpskim reprezentativcem, sreću je pronašla pored 11 godina starijeg Gorana Bogdana. Upoznali su se 2019. godine na snimanju serije „Senke nad Balkanom“, a uprkos razlici od 11 godina emocije su se brzo rodile. Ipak, zbog veze na relaciji Beograd–Zagreb i brojnih poslovnih obaveza, 2021. godine odlučili su da stave tačku na odnos. „Putevi su im se razišli zbog neodložnih poslovnih obaveza“, objasnio je glumac.

Nakon nekoliko meseci usledilo je pomirenje. O zajedničkom snimanju rekla je da tada nisu imali mnogo zajedničkih scena, ali da joj je bilo veliko zadovoljstvo da ponovo radi s njim.

U novembru 2024. godine par je dobio ćerku, a godinu dana kasnije Goran Bogdan je prvi put progovorio o roditeljstvu. „Majka je monolit... To što žena proživljava kroz majčinstvo je nadljudsko“, rekao je. Njih dvoje su i dalje zajedno.