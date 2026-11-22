Zabava

Aleksandra Gašić, devojka Viktora Živojinovića, podelila je na svom Instagram profilu kako provodi slobodno vreme — uz „GTA V“. Objava je odmah pokrenula lavinu reakcija i pokazala da kompromisno rešenje u ljubavnom gnezdu može da bude i te kako zabavno.

Kompromis za mir u kući

Uz fotografiju na kojoj sedi za računarom, u gejmerskim slušalicama, Aleksandra je napisala šaljivu poruku: „Ja igram GTA V, dok moj dečko ne pređe VI, pa preuzimam“. U nastavku je dodala još i: „Kompromisno rešenje za mir u kući“ — jasno aludirajući na to da par ima svoj mali ritual koji neguje njihovu vezu.

Iz objave se tako vidi deo njihove svakodnevice, ali i zajednička ljubav prema video-igrama. Nije to više samo fraza o kompromisu — u toj kući se igra, i to po dogovoru.

Viktor retko govori o privatnom životu

Viktor Živojinović već neko vreme uživa u vezi sa Aleksandrom, koja se nedavno preselila kod njega. Njihov dom na Novom Beogradu često je tema komentara, a prizori iz stana na 40. spratu redovno se provlače kroz društvene mreže. On je poznat po tome što retko javno govori o privatnom životu, pa je Aleksandra ta koja pratiocima približava njihovu svakodnevicu.

Povremeno kroz duhovite opise uspe da zaintrigira pratioce i rasplamsa diskusiju, a atmosfera u objavama deluje toplo i opušteno. Zajednički ritual igranja video-igara, kako to izgleda, pokazuje i koliko su usklađeni.

Fanovi ne prestaju da komentarišu

Ispod objave su se brzo nizali komentari podrške. Uglavnom su pozitivni — pratioci hvale način na koji par neguje zajednička interesovanja i ističu koliko su simpatični.

Par u međuvremenu uživa u zajedničkim trenucima, a fanovi sa nestrpljenjem očekuju nove objave iz njihovog ljubavnog gnezda.

Ako je suditi po Aleksandrinom opisu, u toj kući se ne pita ko je gazda, nego ko prvi uzima džojstik. Ti igraš peti deo, ja čekam šesti — samo da se ne čeka predugo.